Έτσι θα σβήσεις τα ίχνη σου από το ίντερνετ

Υπάρχουν τρόποι όσο κι αν δεν το πιστεύεις

Για να έχετε πατήσει αυτό το άρθρο, οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι μάλλον διαθέσιμες παντού. Και το εννοούμε – από social media μέχρι καταστήματα και εταιρείες. Πώς μπορείτε να το σταματήσετε αυτό και να εξαφανιστείτε από το Internet; Δυστυχώς, δεν μπορείτε να το καταφέρετε στο 100%. Γίνεται, όμως, να περιορίσετε τα ηλεκτρονικά σας ίχνη στο ελάχιστο.

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να το πετύχετε;

Απενεργοποιήστε ή σβήστε τα προφίλ σας

Σκεφτείτε τα social media στα οποία έχετε λογαριασμούς. Facebook, ναι. Instagram; Επίσης. Twitter, LinkedIn, και πάλι ναι. Θυμηθείτε όμως και το Hi5. To MySpace. Το Tumblr. Έχετε, μήπως, και Reddit; Σε ποια online καταστήματα έχετε δώσει τα στοιχεία σας;

Πρέπει να ξεφορτωθείτε όλα αυτά τα προφίλ – φυσικά, θα πάρει χρόνο.

Αφαιρέστε τον εαυτό σας από sites συλλογής δεδομένων

Υπάρχουν εταιρείες εκεί έξω που έχουν μία δουλειά: Να συγκεντρώσουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Αυτό μπορεί να σταματήσει μέσω sites που, επί πληρωμή, κάνουν τη δύσκολη δουλειά για εσάς και επανέρχονται ανά διαστήματα για να ελέγξουν εάν οι πληροφορίες που σας αφορούν παραμένουν εκτός, ή επανήλθαν.

Διαγράψτε τα παλιά αποτελέσματα αναζήτησης

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με εσάς από τις οποίες θέλετε να απαλλαγείτε. Ακόμη και μετά την κατάργηση, υπάρχει περίπτωση μετά την διαγραφή όταν γκουγκλάρετε το όνομά σας, η σελίδα να εξακολουθεί να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης παρόλο που το όνομά σας δεν βρίσκεται πουθενά όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο.

Αυτό σημαίνει ότι η παλιά έκδοση της σελίδας αποθηκεύεται στους διακομιστές της Google. Εδώ έρχεται το εργαλείο αυτό. Υποβάλετε τη διεύθυνση URL στην Google με την ελπίδα ότι θα ενημερώσει τους διακομιστές της, διαγράφοντας το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αναζήτησης, ώστε να μην είστε πλέον συνδεδεμένοι με τη σελίδα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Google θα καταργήσει τις προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες, αλλά αξίζει μια προσπάθεια.

Διαγράψτε το email σας

Η ευκολία της διαδικασίας αυτής εξαρτάται από τον πάροχο που έχετε επιλέξει. Μπορεί να γίνεται με ένα μόνο βήμα και να η διαγραφή να ισχύει άμεσα. Ίσως, όμως, η εταιρεία σας δώσει ένα διάστημα περιθώριο, σε περίπτωση που θελήσετε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Φυσικά, η επικοινωνία με φίλους και γνωστούς θα σας δυσκολέψει αρκετά. Το ίδιο και με συναδέλφους ή πιθανούς εργοδότες. Αν θεωρείτε πως αξίζει τον κόπο, πάρτε τον χρόνο σας και ακολουθήστε τα παραπάνω.

Οι περισσότεροι browsers συμπληρώνουν αυτόματα όλες αυτές τις πληροφορίες για να υπάρχουν κάθε φορά που τις χρειάζεστε. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά βολικό αλλά πάει ενάντι στην προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειάς σας. Μην ανησυχείτε ωστόσο καθώς με τους παρακάτω τρόπους, μπορείτε να σβήσετε μια για πάντα τα ίχνη σας από τον browser που χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Πώς να σβήσετε τα data σας από οποιονδήποτε browser:

Στον Google Chrome

Κλικάρετε τις τρεις τελείες δεξιά πάνω και μετά πηγαίντε στις Ρυθμίσεις. Επιλέξτε το Auto-fill από τη λίστα στα αριστερά για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύει για σας ο browser σας. Τσεκάρετε στη συνέχεια τους κωδικούς για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες που έχει κρατήσει για εσάς το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Στη συνέχεια, επιλέξτε το Payment methods για να δείτε ό,τι έχει αποθηκεύσει σχετικά ο Chrome ενώ μπορείτε παράλληλα να κάνετε edit ή remove σε όποια επιλογή θέλετε να μην εμφανίζεται γύρω από τα προσωπικά σας στοιχεία.

Στο Safari

Για αρχή, επιλέξτε το Preferences και στη συνέχεια το Autofill για να δείτε τι έχει αποθηκεύσει ο Browser. Έτσι θα μπορείτε να ξεκλικάρετε ό,τι δεν θέλετε να εμφανίζεται για σας. Υπάρχει μια επιλογή εδώ που δεν υπάρχει αλλού και αυτή δεν είναι άλλη από το Using information from my contacts.

Κλικάρετε το edit δίπλα από τα Usernames και passwords για να δείτε ολόκληρη τη λίστα με τα στοιχεία σας και προχωρήστε στη διαγραφή τους. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το edit δίπλα από το other forms για να συμπληρώσετε ό,τι είναι ανακριβές σχετικά με την ταυτότητά σας.

Στον Firefox

Για αρχή, επιλέξτε το Privacy & Security για να δείτε ποιες πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί για σας. Το πεδίο Logins and Passwords κάτω από το Privacy & Security δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν ο Firefox θέλετε να αποθηκεύει τα στοιχεία του login σας. Κλικάρετε το Saved Logins για να δείτε ό,τι έχει αποθηκευτεί μέχρι σήμερα και προχωρήστε σε edit ή remove.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το Autofill credit card και να ξεκλικάρετε το πεδίο αν το επιθυμείτε. Για το τέλος, τσεκάρετε το Privacy & Security για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θέλετε, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ιδιωτικότητά σας.