Φιλαράκια: Σεναριογράφος έγραψε βιβλίο για την τοξικότητα της παραγωγής αλλά και του cast

Μιλούσαν μόνο για σεξ και οι πρωταγωνιστές απέρριπταν όλα τα αστεία

Από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν όλα ρόδινα στον κόσμο των F.R.I.E.N.D.S. Μπορεί το cast να ήταν δεμένο, να περνούσε καλά και να υποστήριζαν ο ένας τον άλλο, αλλά οι σεναριογράφοι μάλλον έχουν να πουν μερικές διαφορετικές ιστορίες.

Σύμφωνα με την Πάτι Λιν, τη σεναριογράφο που μπήκε στην ομάδα στον 7ο κύκλο, τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα στο διάβασμα των επεισοδίων. Και γράφει για όλα αυτά στο βιβλίο της, "End Credits: How I Broke Up With Hollywood" που θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου. Ένα μεγάλο απόσπασμα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Time, στο οποίο η Λιν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε το σενάριο και το Χόλιγουντ, ενώ ήταν μόλις 38 χρονών.

«Δούλευα μερικά χρόνια πριν μπω στα Φιλαράκια, αλλά ήταν σαν να πήγαινα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι». Περιγράφει μία πολύ δύσκολη χρονιά (απολύθηκε την επόμενη), όπου περνούσαν 12 ώρες την ημέρα στο στούντιο, με αστεία που γράφονταν ξανά και ξανά, ακόμα κι αν τελικά κατέληγαν στην πρώτη πρόταση.

«Δεν κατάλαβα ποτέ αν με προσέλαβαν για να αυξήσουν το diversity ή επειδή ήμουν καλή στη δουλειά μου». Δεν μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Ντέιβιντ Κρέιν, τον έναν εκ των δημιουργών. «Ήταν ο workaholic που δεν του άρεσε ποτέ τίποτα, δεν χαμογελούσε και δεν προσέφερε εναλλακτικές». Αντιθέτως, η Μάρτα Κάουφμαν δούλευε περισσότερο σοβαρά για τη σειρά, γελούσε με την ψυχή τους αλλά ήταν κι εκείνη απροσπέλαστη.

Η αλήθεια είναι ότι η Πάτι Λιν μπήκε στην ομάδα στον 7ο κύκλο, με τη σειρά να είναι απόλυτα εδραιωμένη και το cast να έχει κουραστεί με τους χαρακτήρες του. «Δεν καταλάβαιναν γιατί να πουν ένα αστείο αν δεν εξυπηρετούσε τους χαρακτήρες τους. Απέρριπταν τα περισσότερα αστεία επειδή ήξεραν ότι θα ξαναγραφτούν, χωρίς να έχουν να προτείνουν μία εναλλακτική. Έβλεπαν τους εαυτούς τους ως φύλακα άγγελο του ρόλου τους και υπήρχε μία επιθετικότητα στο reading room».

Υποστηρίζει ότι αν τελικά περνούσε ένα αστείο που δεν άρεσε έστω και σε έναν από το cast, το αστείο θαβόταν επειδή το έλεγε ενώ το στόμα του ήταν γεμάτο μπέικον. Οι δυσκολίες όμως υπήρχαν και μεταξύ των σεναριογράφων οι οποίοι φέροντας σαν σχολική κλίκα, στην οποία δεν μπορείς να μπεις. «Ήμασταν όλη μέρα μαζί και μιλούσαμε μόνο για σεξ και τι κάνουμε στη ζωή μας. Είχε αρχίσει να γίνεται κουραστικό». Ένας πρώην βοηθός σεναριογράφου είχε προχωρήσει σε μήνυση κατά της Warner Bros. λέγοντας ότι η μόνιμη συζήτηση για σεξ δημιουργούσε ένα εχθρικό περιβάλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο την απέρριψε λέγοντας ότι δεν γίνεται να μην μιλάς για σεξ σε κωμική σειρά με παρόμοια θεματολογία. «Σήμερα θα συνιστούσε παρενόχληση και δεν θα επιτρεπόταν».

Η Πάτι Λιν συνέχισε με τις σειρές "Breaking Bad" και "Desperate Housewives" και τελικά αποσύρθηκε από τη δουλειά. «Δεν έμαθα πολλά. Μόνο το ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ σε κωμική σειρά».

