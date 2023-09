Η Κίνα θέλει να απαγορεύσει τα ρούχα που «πληγώνουν τα συναισθήματα των άλλων». Και όλοι είναι οργισμένοι

Δυναμική επιστροφή στα '80s, όταν απαγορεύονταν οι «αλλόκοτες ενδυμασίες»

Αν ζούσες στην Κίνα τη δεκαετία του ’80, μπορούσες να κάνεις αρκετά πράγματα – ήταν μία μεταβατική περίοδος, η χώρα άνοιγε σε νέες ιδέες. Αυτό που δεν μπορούσες να κάνεις, ωστόσο, ήταν να ντυθείς όπως θέλεις. Ή να έχεις τα μαλλιά σου όπως θέλεις. Στα σχολεία, για παράδειγμα, έκοβαν με ψαλίδι τα παντελόνια καμπάνα και τα μακριά μαλλιά των αγοριών.

Τώρα, ίσως από αγάπη σ’ αυτήν τη ρετρό εποχή, ίσως από καθαρή νοσταλγία, ίσως επειδή η ελευθερία των ανθρώπων κάπως να κούρασε, η κυβέρνηση προτείνει την επιβολή προστίμων σε πολίτες που «φορούν ρουχισμό ή σύμβολα που βλάπτουν το πνεύμα του κινεζικού λαού και πληγώνουν τα συναισθήματα των Κινέζων». Ωστόσο, κανείς ποτέ δεν εξήγησε τι θεωρείται επιβλαβές ή προσβλητικό.

Φυσικά και το παραπάνω σχέδιο έχει δεχθεί σκληρή κριτική, κυρίως από δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς κι επιχειρηματίες της χώρας. Όπως υποστηρίζουν, η κυβέρνηση αποκτά μεγάλη δύναμη και, σταδιακά, θα μπορούσε να απαγορεύει ό,τι θέλει, χωρίς λόγο. Ο χρήστης της κοινωνικής πλατφόρμας WeChat, Ζανγκ Σαφένγκ, έγραψε ότι, διαχρονικά, «οι φορές που τα ρούχα και τα κουρέματα έμπαιναν στο επίκεντρο, σηματοδοτούσαν την έναρξη “κακιάς εποχής”» για τη χώρα. «Η πρόταση των μέτρων δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι η απάντηση σε αλλόκοτα συμβάντα της κοινωνίας μας». Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, όπως θα περίμενε κανείς.

Η κινεζική κυβέρνηση φαίνεται πως έχει εμμονή με τον έλεγχο στα πάντα. Στο πώς σκέφτεται ο κόσμος, τι λέει στο ίντερνετ, τώρα και στο τι φοράει. Χρησιμοποιεί συστήματα εξελιγμένης τεχνολογίας για «επίβλεψη» όσων γίνονται στη χώρα, λογοκρίνει τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης και τα social media, ενώ απαγορεύει τις απεικονίσεις ανθρώπων με τατουάζ και ανδρών με σκουλαρίκια. Οι προσωπικές επιλογές των πολιτών παύουν να είναι προσωπικές, δηλαδή – θα εξαρτώνται από τα γούστα των πιο συντηρητικών περαστικών και των αστυνομικών που θα συναντήσουν.

Στο Πεκίνο, για παράδειγμα, τον Ιούλιο, φύλακες κατέστειλαν τις εκδηλώσεις του gay pride και απαγόρευσαν σε άτομα ντυμένα στα χρώματα του ουράνιου τόξου να μπουν σε συναυλία. Τον Αύγουστο, έκαναν μήνυση στην Τζολίν Τσάι, μία τραγουδίστρια από την Ταϊβάν, επειδή οι άντρες φαν της φορούσαν «έξαλλα γυναικεία ρούχα». Και την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία έκανε παρατήρηση σε άνδρα που φορούσε φούστα. «Άντρας με φούστα. Νομίζεις ότι αυτό το πράγμα είναι θετική ενέργεια;», του φώναξαν. Και ηλικιωμένος μίλησε χυδαία σε νεαρή, η οποία πήγαινε σε cosplay φεστιβάλ, επειδή βρήκε τα ρούχα της υπερβολικά.

Video trending of police running off a man who was live-streaming in a skirt in Shenzhen, “A man wearing a skirt in public, do you think you’re positive energy?!” Comments applaud police for protecting public order & good morals & defending against “extreme freedom”,“perversion” pic.twitter.com/FF8PX1KZYZ