Φανουρόπιτα: Από την εκκλησία στο Instagram. Γιατί ακόμα πιστεύουμε στο θαύμα;

Η πίτα που υπόσχεται να σου φανερώσει τα χαμένα… αλλά και να σε γλυκάνει με τον πιο αρωματικό τρόπο

Η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα γλυκό. Είναι ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση. Κάθε χρόνο, στις 27 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του Αγίου Φανουρίου, γυναίκες σε όλη την Ελλάδα φτιάχνουν αυτό το νηστίσιμο κέικ και το πηγαίνουν στην εκκλησία, ζητώντας να «φανερωθεί» κάτι χαμένο – από ένα αντικείμενο, μέχρι την ελπίδα ή την τύχη.

Φτιάχνεται συνήθως με επτά ή εννέα υλικά Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος, καθώς στην παράδοση θεωρείται «ευλογημένος» και φέρει πνευματική σημασία. Συχνά περιλαμβάνει αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, πορτοκαλάδα ή χυμό, σταφίδες, καρύδια και κανέλα – υλικά που χαρίζουν γεύση αλλά και συμβολισμό: αφθονία, γονιμότητα και καλή τύχη.

Ιστορική και λαογραφική διάσταση

Ο Άγιος Φανούριος, προστάτης της εύρεσης των χαμένων, τιμάται ιδιαίτερα στη λαϊκή παράδοση. Το έθιμο της φανουρόπιτας εμφανίζεται ήδη από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ως μια τελετουργία που ενώνει τη γεύση με την προσευχή. Το μοίρασμα στους γείτονες θεωρείται απαραίτητο, καθώς έτσι η ευχή αποκτά συλλογική δύναμη.

Γιατί παραμένει επίκαιρη

Είναι νηστίσιμη και vegan, άρα συμβαδίζει με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Συνδυάζει απλά υλικά με έντονα αρώματα.

Κουβαλά μυστήριο, πίστη και παράδοση- αξίες που συγκινούν ακόμα και τις νεότερες γενιές.

Και κάπως έτσι, η φανουρόπιτα από την εκκλησία «μετακόμισε» και στο Instagram, με food bloggers να προτείνουν αμέτρητες παραλλαγές. Παρακάτω, σου δίνουμε δύο συνταγές: την παραδοσιακή εκδοχή και μία μοντέρνα με σοκολάτα και ταχίνι, για να διαλέξεις ανάλογα με τη διάθεση (ή τη διάθεση των followers σου!).

Παραδοσιακή Φανουρόπιτα με 9 Υλικά

Υλικά

1 ποτήρι ελαιόλαδο

1 ποτήρι ζάχαρη

2 ποτήρια φυσικό χυμό πορτοκάλι

1 κ.γ. σόδα

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. γαρύφαλλο (προαιρετικά)

1 φλιτζάνι σταφίδες ή καρύδια (ή και τα δύο)

4 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Ξύσμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση

1. Ανακατεύουμε λάδι και ζάχαρη μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

2. Προσθέτουμε το χυμό με τη σόδα, τα μπαχαρικά, το ξύσμα και τους ξηρούς καρπούς.

3. Ρίχνουμε το αλεύρι σταδιακά, μέχρι να έχουμε λείο μείγμα.

4. Ψήνουμε σε ταψί στους 180°C για περίπου 45 λεπτά.

Tip: Μοίρασε τη φανουρόπιτα σε φίλους και γείτονες∙ έτσι «πιάνει» καλύτερα η ευχή σου.

Σύγχρονη Φανουρόπιτα με Σοκολάτα & Ταχίνι

Υλικά

1 ποτήρι ελαιόλαδο

¾ ποτηριού καστανή ζάχαρη

1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι

1 κ.γ. σόδα

½ φλιτζάνι ταχίνι

½ φλιτζάνι κακάο

½ κ.γ. κανέλα

½ φλιτζάνι καρύδια ή φουντούκια

3 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

½ φλιτζάνι σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

1. Ανακατεύουμε λάδι, ταχίνι και ζάχαρη.

2. Προσθέτουμε το χυμό με τη σόδα.

3. Ρίχνουμε κακάο, κανέλα, ξηρούς καρπούς.

4. Προσθέτουμε αλεύρι και στο τέλος τη σοκολάτα.

5. Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά.

Extra Tip: Σέρβιρε με φιστικοβούτυρο για πιο ενδιαφέρουσα γεύση.

Η φανουρόπιτα είναι κάτι παραπάνω από μια παραδοσιακή πίτα: είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, που συνεχίζει να εξελίσσεται και να βρίσκει θέση ακόμη και στη σύγχρονη κουζίνα. Είτε παραμείνεις πιστή στην κλασική συνταγή είτε τολμήσεις τη μοντέρνα παραλλαγή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σε «γλυκάνει» και –ποιος ξέρει– μπορεί να σου φανερώσει κι αυτό που ψάχνεις!

