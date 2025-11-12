Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε μετά από 221 ημέρες καταστολής

Εβδομάδες πριν τον θάνατό της, η Αναστασία είχε ενημερώσει ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει, έπειτα από πνευμονία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα. Η Αναστασία, κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 μέρες. Την είδηση του θανάτου της, μοιράστηκε η οικογένειά της χθες, ενημερώνοντας ότι η Αναστασία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ τη Δευτέρας, μετά την τεράστια μάχη της μέσα και έξω από το νοσοκομείο.

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα» αναφέρει η οικογένεια της Αναστασίας Τασούλα.

Εβδομάδες πριν τον θάνατό της, η Αναστασία είχε ενημερώσει ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει, έπειτα από πνευμονία. «98.064.000 δευτερόλεπτα, 1.634.400 λεπτά, 27.240 ώρες, 1135 ημέρες. Τόσο χρόνο κέρδισα από την ημέρα που η δότρια μου και η οικογένεια της, μου έσωσαν την ζωή, μου έδωσαν ανάσα. Και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για αυτό. Και τώρα…50 ημέρες στο νοσοκομείο – επιτέλους σπίτι.

Πνευμονία και μετά Απόρριψη. Η απόρριψη είναι μια κατάσταση που κανένα μας δεν θέλει να βιώνει, πόσο μάλλον όταν αυτό που απορρίπτεται είναι το μόσχευμα που τόσο παλέψαμε όλοι να ζήσω για να το αποκτήσω. Είναι κυριολεκτικά τρομερό το πως το σώμα μας μπορεί από την μία μέρα στην άλλη απλά να αποφασίσει ότι ξέρεις-δεν μου αρέσει αυτό το ξένο πράγμα που έβαλες (στην προκειμένη οι πνεύμονες) και εντάξει, φιλάκια. Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δεν φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα. Δοκιμάσαμε ήδη κάποιες θεραπείες, δεν λειτούργησαν. Τα επόμενα βήματα; Θα δοκιμάσουμε ό,τι ακόμα χρειαστεί μπας και κάτι λειτουργήσει και σταματήσει την απόρριψη. Κανένα μας δεν ξέρει αν θα λειτουργήσει.

Και αν όχι, θα μπω σε μια λίστα και θα περιμένω για το θαύμα μου, ξανά. Τρελό ε; Θέλω να ζήσω; ΝΑΙ. Θέλω να ζήσω για εμένα, για την δότρια μου, για όσους με φροντίζουν και παλεύουν για εμένα και γιατί το μεγαλύτερο μου όνειρο δεν το έχω πραγματοποιήσει ακόμα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πεθάνω χωρίς να το ζήσω. Οπότε, θα ζήσω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι είμαι η πιο τυχερή κοπέλα στον κόσμο. Έχω ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορώ να τα καταφέρω, περισσότερο από οτι πιστεύουν στον εαυτό τους. Και για αυτό…αξίζει να ζεις. Be an organ donor πρώτα – και μη ξεχνάς, όταν τα παρατάς, να βρίσκεις τους λόγους σου να παλεύεις».

Τι είναι η κυστική ίνωση;

Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή κληρονομική και ταυτόχρονα σπάνια νόσος στην Ελλάδα με περίπου 800 ασθενείς και ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός φορέων που φτάνει τους 500.000, δηλαδή το 4-5% του γενικού πληθυσμού της χώρας. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ασθενών είναι 50.000 ενώ παγκοσμίως 80.000.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νόσος προκαλείται από τη μετάλλαξη ενός γονιδίου του 7ου χρωμοσώματος. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εμφάνιση ιδιαίτερα παχύρρευστων και αφυδατωμένων εκκρίσεων σε διάφορα όργανα και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή ζωτικών οργάνων και τελικώς στην ανεπάρκεια αυτών. Οι ασθενείς χρειάζονται περίπου 3-4 ώρες την ημέρα για τη θεραπεία τους. Όσοι βρίσκονται σε αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μοναδική λύση επιβίωσης είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων.

