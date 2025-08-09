Αύγουστος στην Αθήνα: Η πόλη παραμένει ζωντανή

Η ησυχία των κεντρικών δρόμων της Αθήνας, σπάει από τις φωνές του κόσμου στα μαγαζιά και τις πλατείες. Αύγουστος στην Αθήνα: Ένα βράδυ στην πόλη που δεν αδειάζει ποτέ

Αύγουστος στην Αθήνα. Ένας αστικός μύθος, τον οποίον έθρεψαν σιωπηλά αφηγήσεις ταινιών, βιβλία και αναφορές από τηλεοπτικές σειρές. Μια Αθήνα άδεια και μυστήρια, εκεί που μπορούν να συμβούν όλα και τίποτα. Όλα αυτά αυτά, μέχρι πριν κάποια χρόνια τουλάχιστον.

Η Αθήνα των τελευταίων ετών είναι μια άλλη πόλη, ακόμη και τον Αύγουστο, όταν όλα κυλούν με άλλους ρυθμούς. Δεν αδειάζει ποτέ. Το κέντρο της πόλης είναι θορυβώδες και έχει κόσμο, τα ΜΜΜ παραμένουν γεμάτα και η κίνηση στους δρόμους τις πρωινές ώρες που θες να φτάσεις στη δουλειά σου, καταγράφεται σε μικρότερο βαθμό, αλλά το ίδιο εκνευριστική.

Η ακρίβεια και ο υπερτουρισμός είναι από τους παράγοντες που έχουν ανατρέψει όσα κάποτε είχαμε ως δεδομένα για τον Αύγουστο στην πρωτεύουσα. Η κάποτε έρημη Αθήνα, σήμερα έχει δώσει τη θέση της σε μια πόλη που δεν αδειάζει το βαθύ καλοκαίρι. Πολλά μαγαζιά συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, οι τουρίστες και οι Αθηναίοι κυκλοφορούν όλη την ημέρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr