Καφές και σοκολάτα χωρίς φόρο - Η Δανία ανακουφίζει τα νοικοκυριά

Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους σε καφέ και σοκολάτα για να ανακουφίσει οικονομικά τα νοικοκυριά εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο που αναμένεται να ανακουφίσει οικονομικά τα νοικοκυριά: την κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα. Το μέτρο, που εφαρμόζεται υπό την ηγεσία της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν, στοχεύει να μειώσει την πίεση των Δανών καταναλωτών εν μέσω του αυξημένου πληθωρισμού που πλήττει τη χώρα.

Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή και όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τρόελς Λουντ Πόλσεν σε συνέντευξή του στο TV2: «Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε ένα μέτρο που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Θα παρατηρήσουν γρήγορα περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι τους». Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να προσφέρει στους Δανούς μια άμεση οικονομική ανάσα, μειώνοντας το κόστος αγαθών καθημερινής κατανάλωσης.

Η φορολογική υπηρεσία της Δανίας εκτιμά ότι η κατάργηση του φόρου θα μειώσει την τιμή ενός πακέτου καφέ κατά περίπου 5 κορώνες, δηλαδή περίπου 0,66 ευρώ. Όσον αφορά τη σοκολάτα, ο φόρος που πρόκειται να καταργηθεί θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία και εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, ζαχαρωτά, ζαχαρωμένα φρούτα και τσίχλες.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανάγκη για τέτοιο μέτρο ήταν επιτακτική. Τον τελευταίο χρόνο, οι τιμές της σοκολάτας στη Δανία αυξήθηκαν πάνω από 25%, ενώ οι τιμές του καφέ σημείωσαν αύξηση κατά 35,5%. Παράλληλα, οι συνολικές τιμές τροφίμων κατέγραψαν αύξηση 6,5%, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά με σταθερό εισόδημα.

Η κατάργηση των φόρων σε καφέ και σοκολάτα αναμένεται να ωφελήσει άμεσα τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι χωρίς κόστος για το κράτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτρο θα μειώσει τα έσοδα του ταμείου της Δανίας κατά περίπου 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή περίπου 321 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το δημοσιονομικό κόστος, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κοινωνική ανακούφιση και η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων.

Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά πολιτικών που στοχεύουν να προστατεύσουν τους Δανούς καταναλωτές από την πίεση της ακρίβειας και να ενισχύσουν την καθημερινή ζωή των νοικοκυριών. Η κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα, προσφέροντας μια μικρή, αλλά σημαντική οικονομική ανακούφιση για χιλιάδες Δανούς.