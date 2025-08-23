Στην Πλάκα "ζει" το παλιότερο σπίτι της Αθήνας

Το Αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα είναι το παλιότερο σπίτι της Αθήνας.

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνα, αποτελεί ένα μωσαϊκό κάλους, ιστορίας -αρχαίας και νεότερης- και «ζωντανών» αναμνήσεων. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στον Πύργο των Αέρηδων, το αρχαιότερο ρολόι του κόσμου, στην οδό Τριπόδων, τον παλαιότερο δρόμο της Ευρώπης ή στην Πύλη του Μενστρεσέ και τη «μαύρη» ιστορία που κρύβει. Στο ίδιο τρίγωνο, λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρχει ένα ακόμη ιστορικό κτίριο, που έχει τη διή του ιστορία. Πρόκειται για το Αρχοντικό των Μπενιζέλων. Το παλιότερο σπίτι της Αθήνας!

Η ιστορία του συγκεκριμένου σπιτιού, στη σημερινή τουλάχιστον μορφή του, αρχίζει από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, σχεδόν 300 χρόνια πριν. Το οίκημα που βρίσκεται στην οδό Ανδριανού, και πλέον λειτουργεί ως μουσείο, είναι το τελευταίο σωζόμενο κονάκι στην Αθήνα και ένα από τα λίγα παραδείγματα ανάλογων αρχοντικών που σώζονται στη νότια Ελλάδα.

Το παλιότερο σπίτι της Αθήνας

Αποτελεί ένα τυπικό κονάκι και κατατάσσεται στην ομάδα των αρχοντικών αστικών κατοικιών που κυριαρχούν στις οθωμανικές πόλεις από τα μέσα ήδη του 17ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στη Μικρά Ασία.

