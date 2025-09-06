Δημογραφικό: Γιατί η Ελλάδα είναι στο «κόκκινο»

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κυρίαρχη θέση στις φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ αναμένεται να καταλάβει το δημογραφικό, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και μέτρα στήριξης στα νέα ζευγάρια προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Η αναπροσαρμογή των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος τέκνων θα περιλαμβάνεται -εκτός απροόπτου - στο «καλάθι» της ΔΕΘ, καθώς οι περσινές εξαγγελίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ αφού η κυβέρνηση πρόταξε την ανάγκη να δημιουργηθεί το Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων. Στο μεταξύ πολλοί δικαιούχοι του επιδόματος βγήκαν εκτός αυτό τον χρόνο (λόγω αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων) με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο αριθμός τους και να πέσει -για πρώτη φορά- κάτω από τις 500.000.

