Η αγγλική λέξη με τις 645 πιθανές ερμηνείες, αποτελείται από μόλις 3 γράμματα

Δεν έχει μία, δύο ή τρεις ερμηνείες, αλλά 645. Αυτή η αγγλική λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει κάτι λιγότερο από τα “πάντα”.

Κάθε γλώσσα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, δυσκολίες και πρωτοτυπίες, που συχνά αποτελούν σκόπελο στην προσπάθειά μας να μάθουμε μια καινούργια. Από τα πιο βασικά μέχρι τα πιο περίτεχνα βήματα, κάθε πληροφορία μας είναι απαραίτητη - ακόμα και για την πιο μικρή εξέλιξη. Όντες Έλληνες, γνωρίζουμε πολύ καλά τι εστί «πλούσιο λεξιλόγιο». Ωστόσο, δεν είμαστε ο μοναδικός λαός που έχει εκατομμύρια λέξεις, κι ας μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Στην ίδια ακριβώς κατηγορία με εμάς ανήκει και η αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με μελέτες, η πιο περίπλοκη λέξη στην αγγλική δεν είναι ούτε κάποια μακρόσυρτη, ούτε εξαιρετικά σπάνια. Είναι η μικρή, καθημερινή, τρισύλλαβη λέξη «run». Κι όμως, αυτό το απλό ρήμα των τριών γραμμάτων διαθέτει περισσότερες σημασίες από οποιαδήποτε άλλη λέξη στο αγγλικό λεξιλόγιο: 645 διαφορετικές χρήσεις, σύμφωνα με το Oxford English Dictionary.

Από το «τρέχω» στο «διαχειρίζομαι» – και ακόμα παραπέρα

Η λέξη «run ξεκινά με την πιο προφανή σημασία της: το τρέξιμο. Από εκεί και πέρα, οι χρήσεις είναι πολλές και ποικίλες. «Run a business» (να διαχειρίζεσαι μια επιχείρηση), «run a program» (να εκτελείς ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή), «run for president» (να θέσεις υποψηφιότητα για πρόεδρος), «run out of time» (να τελειώσει ο χρόνος σου), είναι κάποιες από τις ερμηνείες.

Πολλές από αυτές τις σημασίες είναι μεταφορικές ή συνδυασμένες με τη φυσική έννοια της ροής, της κίνησης ή της λειτουργίας. Αυτή η ικανότητα της λέξης να ενσωματώνεται σε πλήθος φράσεων, ιδιωματισμών και τεχνολογικών όρων την καθιστά εξαιρετικά ευέλικτη.

Η λέξη με τις περισσότερες καταχωρήσεις στο λεξικό

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η λέξη με τις περισσότερες σημασίες στο αγγλικό λεξικό ήταν το «set». Όμως, μετά από αναθεώρηση του OED (Oxford English Dictionary), το «run» κατέκτησε την πρώτη θέση, καταγράφοντας 645 διαφορετικές καταχωρήσεις στο λήμμα της - κάποιες από τις οποίες απαριθμούν δεκάδες ξεχωριστές σημασίες.

Αυτό το λήμμα είναι τόσο μεγάλο, που μόνο η πλήρης ανάλυσή του καταλαμβάνει περίπου 75 σελίδες του λεξικού. Μάλιστα, ερευνητές, γλωσσολόγοι και λεξικογράφοι χρειάστηκαν εννέα χρόνια για να το ολοκληρώσουν. Η λέξη «run» έχει αξιοποιηθεί από τους αγγλόφωνους σε κάθε πιθανό πλαίσιο: από τον αθλητισμό και την πολιτική, μέχρι την πληροφορική και την καθημερινότητα. Κι αυτή ίσως να είναι η πιο όμορφη διάσταση της γλωσσομάθειας: δεν μαθαίνεις απλώς λέξεις, αλλά κατακτάς τρόπους να εκφραστείς, να νιώσεις και να σκεφτείς διαφορετικά.