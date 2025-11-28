ΟΠΑΠ – Allwyn: Στα «σκαριά» ένας παγκόσμιος όμιλος 1,9 δισ. ευρώ

Όλες οι λεπτομέρειες και όσα δήλωσε ο ιδρυτής της Allwyn για το deal με τον ΟΠΑΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα «πιο επιτυχημένα stories» στην Ελλάδα

Τη στρατηγική και τα μεγέθη της Allwyn, το πλάνο ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, αλλά και το deal με τον ΟΠΑΠ, συζήτησε η διοίκηση της εταιρείας με αναλυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το deal με τον ΟΠΑΠ χαρακτηρίστηκε ως ένα θεμελιώδες βήμα εξέλιξηςπου θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές, καθώς και τους μετόχους του ΟΠΑΠ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο ιδρυτής της Allwyn και βασικός μέτοχος μέσω της KKCG, Karel Komarek, χαρακτήρισε τον ΟΠΑΠ ως ένα από τα βασικά assets του ομίλου και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα stories στην Ελλάδα. Και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η συνένωση με την Allwyn δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον.

Ο CEO της Allwyn, Robert Chvatal, σημείωσε μεταξύ άλλων ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός θα επιτρέψει στην Allwyn να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, διαδρομή που η εταιρεία προτιμά, σε σχέση με μια «παραδοσιακή» IPO, λόγω της εξοικείωσης των μετόχων του ΟΠΑΠ με τον κλάδο και της εμπιστοσύνης που έχουν δείξει μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, η διοίκηση η Allwyn σχολίασε ότι το νέο σχήμα θα αντλεί μεγάλο μέρος των εσόδων και το μεγαλύτερο μέρος των EBITDA από αναδυόμενες αγορές, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η μετοχή θα παραμείνει στους δείκτες αναδυόμενων αγορών του MSCI.

Η διοίκηση της Allwyn σημείωσε ότι το νέο σχήμα θα εμφανίζει αυξημένα μεγαλύτερη γεωγραφική και προϊοντική διαφοροποίηση, μικρότερο ποσοστό εξάρτησης από μεμονωμένες αγορές -που για τον ΟΠΑΠ θα διαμορφωθεί από 91% σε 28%- και net gaming revenue (NGR) που θα προέρχεται κατά 55% από τον online στοιχηματισμό.

Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός θα επιτρέψει στο νέο σχήμα να μηδενίσει την εξάρτησή του από τρίτους παρόχους, αξιοποιώντας την in-houseτεχνογνωσία του, κάτι που θα οδηγήσει σε μειωμένα κόστη.

Από τη διοίκηση της Allwyn τονίστηκε επίσης η αφοσίωση της διοίκησης στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το νέο σχήμα, που ουσιαστικά θα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως, θα δώσει έμφαση στην καινοτομία και σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, ενώ θα επιδιώξει ένα ισορροπημένο μοντέλο υψηλής οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η ψηφιακή επέκταση και η έκθεση σε τομείς και αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα είναι ένας από τους πυλώνες αυτής της στρατηγικής. Όπως ανέφερε η διοίκηση της Allwyn, το νέο σχήμα μεταξύ άλλων θα προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ έκθεση σε αγορές που «τρέχουν» με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία.

Ισχυρά θεμέλια

Οι επικεφαλής της Allwyn έκαναν λεπτομερή αναφορά τόσο στα μεγέθη του νέου σχήματος, όσο και στο ισχυρό ιστορικό της εταιρείας. Το νέο σχήμα, όπως αναφέρθηκε, θα εμφανίζει pro forma προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 1,9 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 37% το 2025 και υψηλές ταμειακές ροές, ενώ τα καθαρά έσοδα, αναμένονται στα επίπεδα των 5,16 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τη συνεισφορά των PrizePicks και Novibet.

Όπως αναφέρθηκε, καθώς η Allwyn αναπτύσσεται ως πολυεθνικός όμιλος με παγκόσμια παρουσία, στο διάστημα 2019-2024 έχει επενδύσει 2,5 δισ. ευρώ σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχει προσχωρήσει σε διανομές 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ το 2024, και έχει μειώσει τον καθαρό δανεισμό της με τον λόγο καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνεται στο 2,7x, με στόχο για μείωσή του στο 2,5x.

Μερισματική πολιτική

Η διοίκηση της Allwyn τόνισε ότι από την είσοδό της στον ΟΠΑΠ μέχρι σήμερα (2013-2025) οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ έχουν επιτύχει συνολική απόδοση 560%, το 120% από την άνοδο της τιμής της μετοχής και το 440% μέσω μερισμάτων. Αυτό «μεταφράζεται» σε ετησιοποιημένη απόδοση 17% και μερίσματα 13 ευρώ ανά μετοχή.

Η Allwyn επανέλαβε ότι θα μείνει πιστή σε μια βιώσιμη μερισματική πολιτική με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, ενώ διευκρίνισε επίσης ότι θα καταβάλει μέρισμα 0,80 ανά μετοχή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ως υπολοίπου μερίσματος για το 2025.

Τονίστηκε επίσης ότι η συνενωμένη εταιρεία θα προσφέρει στους μετόχους της μερισματική απόδοση που θα ξεπερνά τον μέσο όρο των εισηγμένων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αλλά και τις αποδόσεις άλλων μετοχών του κλάδου.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με τη φορολόγηση 5% των μερισμάτων στην Ελλάδα, η διοίκηση της Allwyn διαβεβαίωσε ότι, παρά τη μεταφορά της φορολογικής έδρας της νέας εταιρείας στην Ελβετία, θα μεριμνήσει ώστε αυτό να μην αλλάξει.

Η διοίκηση της Allwyn ρωτήθηκε επίσης σχετικά με την πρόταση προς τους μετόχους, και απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής της, όπως ισχύει και για το Δικαίωμα Εξόδου με χρηματικό αντάλλαγμα 19,04 ευρώ ανά μετοχή. Έμφαση στην ελληνική αγορά Η διοίκηση της Allwyn σημείωσε ότι η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του ομίλου. Μεταξύ άλλων, ο Robert Chvatal τόνισε ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 51% της Novibet, εν αναμονή των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων στις αρχές του 2026, θα αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα για τον όμιλο. Κι αυτό, διότι πρόκειται για εταιρεία με ισχυρή και εδραιωμένη θέση στην ελληνική αγορά, και με ένα δικό της τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο που θα ενισχύσει συνολικά τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου. Για τη διοίκηση της Allwyn το συγκεκριμένο deal εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ομίλου για επιλεκτικές και στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και το περιεχόμενο που προσφέρει στους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Novibet (αλλά και της PrizePicks στις ΗΠΑ), ο όμιλος αναμένει οφέλη τόσο στο κομμάτι της εμπορικής ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας και περιεχομένου. Η ολοκλήρωση του deal θα διευρύνει και να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στον κλάδο του online gaming και του αθλητικού στοιχηματισμού, προσθέτοντας μια καταξιωμένη, digital-first διεθνή πλατφόρμα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, η Allwyn θα αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Μάλιστα, στο guidance της Allwyn για το 2026, εκτιμάται ότι η Novibet θα συμβάλει ώστε η αύξηση των εσόδων του ομίλου να κινηθεί προς χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Πηγή: Insider.gr