Eurovision 2026: Η EBU ενέκρινε τη συμμετοχή του Ισραήλ, παρά τις αντιδράσεις - 4 χώρες αποσύρονται από τον διαγωνισμό

Η ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά στη Eurovision του 2026, επιβεβαίωσε τα σενάρια: 4 χώρες είναι ήδη εκτός διαγωνισμού, η μία ανήκει στις big 5.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αποφάσισε μετά από σύσκεψη και ψηφοφορία, πως το Ισραήλ θα συμμετέχει στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, μετά την περσινή νίκη της. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις απειλές για αποχωρήσεις, τα μέλη της EBU θεώρησαν σωστό να εγκρίνουν τη συμμετοχή του Ισραήλ και λίγες ώρες αργότερα ήρθαν αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα.

Όπως ήταν λογικό, αρκετές ήταν οι χώρες που δυσανασχέτησαν και θύμωσαν με αυτή την εξέλιξη, αποφασίζοντας να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, μία από τις χώρες που ανήκει στις Big 5, η Ισπανία, δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2026.

Δηλώνοντας έμπρακτα τη διαφωνία τους με αυτή την απόφαση, το ίδιο ισχύει και για την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, οι οποίες αποσύρονται, επίσης, από τον 70ο διαγωνισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και η Ισλανδία είναι σχεδόν βέβαιο πως θα ακυρώσει τη συμμετοχή της.

JUST IN: Israel will be allowed to compete in #Eurovision2026 Song Contest. The Netherlands, Spain, Ireland will boycott the event.https://t.co/GZac9UgJBk pic.twitter.com/rxV59Awnfw — DW News (@dwnews) December 4, 2025

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, 738 ψήφισαν υπέρ της συμμετοχής του Ισραηλ, ενώ 264 ψήφισαν κατά. 120 άτομα απείχαν από τη διαδικασία. Τα μέλη της EBU τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της άποψης ότι το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στον διαγωνισμό. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε πως πρόκειται για «μια χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει μια νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος».

Η Ισπανία μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησε ότι αποσύρεται, αλλά και ότι δεν θα μεταδώσει ούτε τον τελικό ούτε τους ημιτελικούς του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision αν το Ισραήλ συμμετείχε. Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ούτε τους ημιτελικούς».

