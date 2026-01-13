«Are you Dead;»: Η εφαρμογή που κατακτά τον κόσμο, στέλνει σήμα, όταν κινδυνεύεις

Χρήστες του διαδικτύου που ζουν μόνοι, έχουν κατεβάσει το app, διασφαλίζοντας ότι θα ειδοποιήσει την επαφή έκτακτης ανάγκης, όταν δεν είναι καλά.

Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Πλέον, σε κάθε κινητό θα βρεις εφαρμογές για ό,τι μπορείς να φανταστείς: από γυμναστική και διατροφή μέχρι ψυχαγωγία και όνειρα. Ειδικά, τώρα, με την άνθιση του AI, οι απαντήσεις εμφανίζονται μπροστά μας μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Για το μόνο που δεν υπήρχε - μέχρι πρότινος τουλάχιστον - app είναι η προσωπική ασφάλειά μας - και, όχι, δεν εννοούμε τον συναγερμό στο σπίτι. Αυτό άλλαξε τον περασμένο Μάιο, όταν μια ομάδα 30αρηδων από την Κίνα έφτιαξαν μια εφαρμογή, που δεν σε προστατεύει ακριβώς από τον κίνδυνο, αλλά ενημερώνει τους ανθρώπους σου, όταν κινδυνεύεις.

Ο λόγος για την εφαρμογή «Are you Dead;», η οποία κάνει θραύση τόσο στην Κίνα όσο και σε άλλες μεγάλες χώρες του εξωτερικού, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως από ανθρώπους που ζουν μόνοι τους - είτε φοιτητές - είτε επαγγελματίες που συνεχώς ταξιδεύουν - είτε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Πώς δουλεύει: επικοινωνείς με την εφαρμογή κάθε δύο ημέρες, κάνοντας ένα απλό «κλικ» στο κεντρικό κουμπί. Αν την προγραμματισμένη ημέρα δεν δώσεις το «παρών», όπως θα έπρεπε, τότε η εφαρμογή στέλνει αυτόματο μήνυμα στην επαφή που ο ίδιος έχει ορίσει ως «επαφή έκτακτης ανάγκης». Tόσο απλά.

Αυτή είναι η πιο viral επί πληρωμή εφαρμογή στον κόσμο - Χιλιάδες χρηστών την κατεβάζουν, γιατί «νιώθουν ασφαλείς»

Σύμφωνα με εταιρείες ερευνών, από τον περασμένο Μάιο που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται αυτός ο αριθμός να έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να πατήσουν download, έχουν ανάγκη από αυτή την ασφάλεια που τους παρέχει το app, αφού νιώθουν - και όχι αδίκως - ότι ζούμε σε μια ανασφαλή κοινωνία.

Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση της πλειονότητας του κόσμου, υπάρχει και εκείνη η κατηγορία ανθρώπων που επέκριναν έντονα το όνομά της «Είσαι νεκρός;», υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε γίνει μια καλύτερη επιλογή, ώστε να μην είναι τόσο τρομακτικό. Να σημειωθεί, πως στην αρχή της κυκλοφορίας της ήταν δωρεάν προς όλους, ωστόσο η ραγδαία αύξηση των downloads οδήγησε στην απόφαση να γίνει μια εφαρμογή που διατίθεται επί πληρωμή. Για την ακρίβεια, κοστίζει 8 γιουάν, δηλαδή 1,15 δολάρια.

Η ομάδα, όμως, δεν σταματά εδώ. Μετά την επιτυχία του «Are you Dead;» σκέφτονται να λανσάρουν ένα νέο προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιωμένους. «Θα θέλαμε να καλέσουμε περισσότερους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στους ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι, να τους δώσουν περισσότερη φροντίδα και κατανόηση. Έχουν όνειρα, αγωνίζονται να ζήσουν και αξίζουν να τους βλέπουν, να τους σέβονται και να τους προστατεύουν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί, πως στην Κίνα το ⅕ του πληθυσμού είναι πάνω από 60 ετών.

Με πληροφορίες από BBC

