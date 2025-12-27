Η νέα εποχή της ΑΙ στην Κίνα: Όρια, προειδοποιήσεις και ανθρώπινη παρέμβαση

Τα μέτρα θέτουν «κόκκινες γραμμές» για το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά.

Το κινεζικό ρυθμιστικό όργανο για τον κυβερνοχώρο εξέδωσε σχέδιο κανόνων για δημόσια διαβούλευση, το οποίο θα ενισχύει την εποπτεία των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζονται για να μιμούνται ανθρώπινες προσωπικότητες και να αλληλεπιδρούν συναισθηματικά με τους χρήστες.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια του Πεκίνου να διαμορφώσει την ταχεία ανάπτυξη της καταναλωτικής AI ενισχύοντας τις απαιτήσεις για ασφάλεια και ηθική.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρονται στο κοινό στην Κίνα και παρουσιάζουν προσομοιωμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, πρότυπα σκέψης και στυλ επικοινωνίας, αλληλεπιδρώντας συναισθηματικά με τους χρήστες μέσω κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο ή άλλων μέσων.

Το σχέδιο καθορίζει μια ρυθμιστική προσέγγιση που θα απαιτεί από τους παρόχους να προειδοποιούν τους χρήστες για υπερβολική χρήση και να παρεμβαίνουν όταν οι χρήστες εμφανίζουν σημάδια εξάρτησης.

