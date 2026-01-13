Στίβεν Μίλερ: Ο άνθρωπος πίσω από τις πιο ακραίες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ποιος είναι ο Στίβεν Μίλερ, ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε ευθέως ότι οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Μόλις λίγες ώρες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η ακροδεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, ανάρτησε στο X έναν χάρτη της Γροιλανδίας καλυμμένο με τα αστέρια και τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας με τη λεζάντα: «Σύντομα». Η ανάρτηση της ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει αντιδράσεις παγκοσμίως. Πόση δύναμη έχει ένα tweet; Κι όμως, η τοποθέτηση της, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, σε συνέντευξή του στο CNN, ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ευθέως ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να αποτελεί μέρος του «συνολικού μηχανισμού ασφαλείας» των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσουν καμία στρατιωτική αντίσταση στην κατάληψη της Γροιλανδίας.

