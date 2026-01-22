Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «υψώνει το ανάστημα» απέναντι στη βία στο Ιράν: «Σταματήστε τις δολοφονίες και την καταστολή»

Με ένα ιστορικό ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τη βάναυση στρατηγική εξάλειψης των διαδηλωτών και ζητούν την άμεση απελευθέρωση των γυναικών και των ακτιβιστών που μάχονται για την ελευθερία

Η κραυγή των γυναικών και του λαού του Ιράν έφτασε με τον πιο επίσημο τρόπο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε ένα κλίμα έντονης αγανάκτησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ένα ηχηρό ψήφισμα (με 562 ψήφους υπέρ), καταδικάζοντας τις μαζικές δολοφονίες και τη συστηματική βία που ασκεί το ιρανικό καθεστώς υπό την εξουσία του Ali Khamenei.

Από την καταστολή στη «στρατηγική εξάλειψη»

Οι ευρωβουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια ανατριχιαστική μετατόπιση: η δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων δείχνει ότι το καθεστώς δεν προσπαθεί πλέον απλώς να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες, αλλά να εξαλείψει στρατηγικά όποιον αντιδρά.

Η απαίτηση: Άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των διαδηλωτών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η καταδίκη: Απερίφραστη καταγγελία της δυσανάλογης βίας των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι σε ειρηνικούς πολίτες.

Στο «στόχαστρο» οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά ζητά σκληρά μέτρα:

Χαρακτηρισμός ως τρομοκράτες: Καλεί το Συμβούλιο να εντάξει τον Στρατό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (μαζί με την πολιτοφυλακή Basij και τη Δύναμη Quds) στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυστηρές κυρώσεις: Ζητά πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση βίζας για όλους τους αξιωματούχους που ευθύνονται για το αίμα στους δρόμους του Ιράν. Τέλος στη λογοκρισία: Καταδικάζει τη διακοπή του διαδικτύου και ζητά από την ΕΕ να στηρίξει τεχνικά και οικονομικά τα εργαλεία που επιτρέπουν στους Ιρανούς να επικοινωνούν ελεύθερα.

«Οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ιράν μπορεί να επέλθει μόνο μετά την πραγματική πρόοδο προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Προστασία για τις γυναίκες και τους αντιφρονούντες

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι το Ιράν εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες ένα μοντέλο καταστολής που στοχοποιεί ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους πολιτικούς αντιφρονούντες. Ζητείται η άμεση πρόσβαση σε διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για να εξεταστούν καταγγελίες για:

Βασανιστήρια και βιασμούς.

Βίαιες εξαφανίσεις.

Σοβαρά εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Μια Ευρώπη με κλειστές πόρτες για το καθεστώς

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, έστειλε το δικό της μήνυμα αποκλείοντας τους εκπροσώπους του ιρανικού καθεστώτος από τους χώρους του Κοινοβουλίου, μια κίνηση που οι ευρωβουλευτές προτρέπουν όλα τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι το Ιράν παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή, με το Κοινοβούλιο να ζητά ενισχυμένη διπλωματική παρουσία της ΕΕ για την προστασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους κινδυνεύουν.