Social Media μόνο μετά τα 16; Η ηχηρή πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσημα να μπει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες. Εσύ τι λες;

Η ψηφιακή μας ζωή βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Με μια κίνηση που θα συζητηθεί όσο λίγες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους, ζητώντας να θεσπιστεί ένα ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 έτη.

Το μήνυμα των ευρωβουλευτών είναι σαφές: Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα και οι αλγόριθμοι των τεχνολογικών κολοσσών δεν μπορούν να θυσιάζουν την ψυχική τους υγεία στον βωμό του κέρδους.

Τι ακριβώς προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Με ένα ηχηρό ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, καθώς τα στοιχεία σοκάρουν: 1 στους 4 ανηλίκους παρουσιάζει συμπτώματα εθισμού στο κινητό.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται:

Όριο τα 16 έτη: Αυτόνομη πρόσβαση (σε Instagram, TikTok, AI chatbots) μόνο μετά τα 16. Για τις ηλικίες 13-16, θα απαιτείται γονική έγκριση.

Τέλος στα «κόλπα» εθισμού: Απαγόρευση του ατελείωτου scrolling ( infinite scrolling ) και του autoplay που «φυλακίζουν» τα παιδιά στις οθόνες.

Προσωπική ευθύνη στελεχών: Οι διευθυντές των Big Tech θα φέρουν προσωπική ευθύνη για παραβιάσεις που αφορούν ανηλίκους.

Stop στους "Kidfluencers": Απαγόρευση οικονομικών κινήτρων σε παιδιά για να γίνουν influencers.

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Η πρόταση αυτή δεν έρχεται στο κενό. Ήδη αρκετές χώρες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το πρόσφατο ψήφισμα (μη νομοθετικό) ζητά από την Κομισιόν να θεσπίσει τα 16 έτη ως το ενιαίο όριο για την ΕΕ.

Γαλλία: Είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση. Ψήφισε νόμο για την «ψηφιακή ωριμότητα» στα 15 έτη (νόμος SREN), ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ (και για τα παλιά accounts) το 2026.

Ισπανία: Η κυβέρνηση ενέκρινε προσχέδιο νόμου για την προστασία των ανηλίκων που ανεβάζει το όριο από τα 14 στα 16 έτη .

Νορβηγία: Έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεση να νομοθετήσει το όριο των 15 ετών (αυστηρό όριο χωρίς γονική συναίνεση).

Ελλάδα: Συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για το "ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι" και την επαλήθευση ηλικίας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Εκτός ΕΕ (Αυστραλία): Είναι το παγκόσμιο case study, καθώς από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 εφάρμοσε την καθολική απαγόρευση για κάτω των 16 ετών (χωρίς καν γονική συναίνεση), κάτι που αναφέρεται συχνά στις ευρωπαϊκές συζητήσεις.