Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή των Grammy, 4 χρόνια μετά - Τραγούδησε μόνο με το σορτσάκι του

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επανεμφανίστηκε στην αρένα των βραβείων Grammy, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Στο κοινό ήταν η μεγαλύτερη φαν του, Χέιλι Μπίμπερ.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή των βραβείων Grammy κατά τη διάρκεια της 68ης τελετής απονομής, με μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα. Ο γνωστός καλλιτέχνης - που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του σχολιασμού είτε λόγω των αναρτήσεών του είτε λόγω των φωτογραφιών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας - ερμήνευσε το τραγούδι «Yukon», κερδίζοντας το χειροκρότημα όλης της αίθουσας.

Η επιλογή του να εμφανιστεί, φορώντας μόνο ένα αθλητικό σορτσάκι, που θύμιζε εσώρουχο, σχολιάστηκε, επίσης, πολύ, με κάποιους να θεωρούν πως αποτελεί «άποψη» κι άλλους να καταδικάζουν το look, υποστηρίζοντας πως ήταν ακατάλληλο για μια τέτοια βραδιά. Υπήρχαν και οι πιο πονηροί, βέβαια, που τόνισαν πως ο Τζάστιν Μπίμπερ φόρεσε δημιουργία της εταιρείας του, Skylrk, ώστε να προμοτάρει τη συλλογή.

Σύμφωνα με τους New York Times, μάλιστα, η κίνησή του στέφθηκε από επιτυχία, αφού μέσα σε λίγα λεπτά έγινε sold out. Μπορεί ο ίδιος να απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως εξακολουθεί να έχει μεγάλη επίδραση στο κοινό του.

Η εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή των Grammy σηματοδοτεί τη νέα σελίδα που θέλει να ανοίξει στη μουσική διαδρομή του, μετά την παύση τεσσάρων χρόνων. Ο τραγουδιστής φημολογείται, πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα και η κυκλοφορία του τραγουδιού «Yukon» μάλλον είναι μόνο η αρχή. Το 2022, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία του επικαλούμενος προβλήματα υγείας, συνεπώς τώρα ίσως είναι η στιγμή του να συναντηθεί ξανά με τους fans του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τζάστιν Μπίμπερ αναμένεται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Coachella, τον Απρίλιο, η οποία πρόκειται να είναι η πρώτη του στις ΗΠΑ, μετά το 2022.

