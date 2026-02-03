Θα πληρωθεί ο Bad Bunny για το Halftime Show στο Super Bowl;

Το γέννημα - θρέμμα του Πουέρτο Ρίκο είναι ο πρώτος ισπανόφωνος headliner καλλιτέχνης στο σόου του αγώνα. Ο βραβευμένος με Grammy σούπερ σταρ θα εμφανιστεί δωρεάν;

Τον Σεπτέμβριο, μετά από μια sold-out καλοκαιρινή περιοδεία 31 συναυλιών στην πατρίδα του, το Σαν Χουάν, ο Bad Bunny ανακοίνωσε ότι δεν θα έπαιζε κανένα live στις ΗΠΑ λόγω της διαρκούς απειλής του ICE για την κυρίως ισπανόφωνη βάση των θαυμαστών του. Αλλά, μια άλλη ανακοίνωση έφερε τη μεγάλη ανατροπή: ο 31χρονος «Βασιλιάς» του Latin Trap επιλέγη για να είναι ο headliner στο ημίχρονο του Super Bowl LX στο Σαν Φρανσίσκο.

