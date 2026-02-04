F1 - Γιατί αυξάνεται συνεχώς το γυναικείο κοινό
JTeam
4 Φεβρουαρίου 2026
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια αύξηση της δημοφιλίας της Formula 1 έχει συνδυαστεί και με τεράστια απήχηση στο γυναικείο κοινό.
Η αύξηση της γυναικείας παρουσίας στο κοινό της Formula 1 δεν είναι απλώς εντύπωση από τις εξέδρες στις πίστες ή τα social media. Τα τελευταία χρόνια, οι μετρήσεις, οι οποίες είναι επίσημα αναγνωρισμένες από το σπορ, δείχνουν σταθερή άνοδο στις γυναίκες φιλάθλους
Διαβάστε τη συνέχεια στo Gmotion.gr