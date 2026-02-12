Σοκάρει 19χρονη με την κατάθεση για τον ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς μέσα στο Α.Τ της Ομόνοιας

«Τους εμπιστεύτηκα, ήταν αστυνομικοί», δήλωσε η 19χρονη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

11 Οκτωβρίου 2022. Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Τρεις αστυνομικοί. Μια 19χρονη κοπέλα. Στο εδώλιο ανέβηκε το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου 2026 η 19χρονη γυναίκα, που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς, προκειμένου να δώσει κατάθεση για όσα έζησε εκείνο το εφιαλτικό βράδυ της ζωής της. Η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια για ένα επαγγελματικό θέμα και βρέθηκε να βιάζεται στα αποδυτήρια από δύο αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατηγορούνται για βιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ ο τρίτος για συνέργεια. Να σημειωθεί, πως και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Η 19χρονη ξεκίνησε την κατάθεσή της, λέγοντας πως είχε βγει με φίλη της και πήγαινε προς στον σταθμό του Θησείου, όταν συνάντησε δύο από τους κατηγορουμένους εν ώρα υπηρεσίας. Μαζί τους ήταν και ακόμη ένας συνάδελφός τους, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η κατάθεση της 19χρονης για τον ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς

Η ίδια υποστήριξε πως πλησίασε τους αστυνομικούς, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα εργασιακό θέμα και εκείνοι την προέτρεψαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα, ώστε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα την περιμένουν εκεί. «Τους εμπιστεύτηκα, ήταν αστυνομικοί. Πήρα το τρένο και κατέβηκα στην Ομόνοια. Όταν έφτασα, ήταν έξω σε μια καφετέρια. Μου είπαν ότι θα με οδηγήσουν στον αξιωματικό υπηρεσίας», ανέφερε.

Πριν μπουν στο αστυνομικό τμήμα, κάθισαν σε μια καφετέρια και, όπως περιέγραψε «μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων, με ρώτησαν πού δουλεύω και την ηλικία μου. Είχα χαρεί που θα με βοηθούσαν», ανέφερε. Ωστόσο, υπογράμμισε πως παρατήρησε «βλέμματα μεταξύ τους» και συζητήσεις για «κλειδιά» και «7ο όροφο». Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί την οδήγησαν σε έναν χώρο με κάγκελα και σιδερένια πόρτα, ο οποίος διαπίστωσε αργότερα ότι ήταν τα αποδυτήρια.

«Δεν ένιωσα φόβο, ήμουν σε Αστυνομικό Τμήμα. Μου είπαν να αφήσω τα πράγματά μου και ότι θα φωνάξουν τον αξιωματικό υπηρεσίας», είπε. Τότε, ο ένας αστυνομικός αποχώρησε από τον χώρο, λέγοντας «θα σας αφήσω να τα πείτε», και έμεινε μόνη με τον έναν κατηγορούμενο. «Με το που έφυγε ο ένας, ο άλλος άρχισε να με φιλάει. Δεν αντέδρασα. Ήμουν παγωμένη. Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο του. Δεν με απείλησε, αλλά φοβήθηκα», εξηγώντας πως είχε κακές αναμνήσεις από τον πατέρα της.

Η 19χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σεξουαλική πράξη, λέγοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Πονούσα και μου είπε “μη φωνάζεις”», είπε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, εισήλθε στον χώρο και ο δεύτερος κατηγορούμενος. «Του είπα “βοήθησέ με, έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεσή μου”. Από το βλέμμα του κατάλαβα ότι ήξερε. Ήταν συνεννοημένοι». Ακόμα, υποστήριξε πως ο δεύτερος αστυνομικός είχε κάμερα στο γιλέκο του, στην οποία αναβόσβηνε ένα κόκκινο φως. «Τον ρώτησα γιατί αναβοσβήνει και μου είπε ότι τελειώνει η μπαταρία. Η κάμερα κατέγραφε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μου έλεγε “μη φωνάζεις” για να μην ακούσουν οι άλλοι αστυνομικοί».

Στο τέλος, ο αστυνομικός τη διέταξε να φύγει πρώτη «ώστε να μην τους δουν μαζί». Όταν ο εισαγγελέας τι ρώτησε, τι ακριβώς εννοούσε με τη λέξη «μου αρέσει», η 19χρονη εξήγησε: «Το “μου αρέσει” δεν ήταν σεξουαλικό. Εννοούσα ότι ήταν πιο ήρεμος, πιο ήπιος. Δεν είπα ότι μου άρεσε ερωτικά».

Η δίκη θα συνεχιστεί τον Μάρτιο.