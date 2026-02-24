Ο ηθοποιός του Big Bang Theory που πληρώνει τα ιατρικά έξοδα αγνώστων

O Ράτζ του The Big Bang Theory είναι ένας υπέροχος, ανιδιοτελής, πάμπλουτος ηθοποιός

O ηθοποιός Kunal Nayyar έγινε γνωστός από τη σειρά "The Big Bang Theory", εκεί όπου υποδύθηκε έναν νεαρό, ντροπαλό φοιτητή, τον Ρατζές, έναν Ινδό με στερεοτυπικά ινδική προφορά (θύμιζε αντίστοιχο χαρακτήρα της σειράς "Simpsons") που ξεχνούσε τη ντροπή του όταν έπινε λίγο αλκοόλ παραπάνω, τουλάχιστον στις πρώτες σεζόν της σειράς. Ο Ινδός στάρ της τηλεόρασης κέρδισε πολλά εκατομμύρια δολάρια από αυτή την κωμική σειρά, που είναι ίσως η τελευταία επιτυχημένη στουντιακή κωμωδία της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο Ναγιάρ πλήρωσε αυτή την επιτυχία με τυποποίηση, έγινε «μανιέρα» ο ρόλος του και μέχρι σήμερα δεν έχει βρει την επόμενη μεγάλη επιτυχία, μετά τον ντροπαλό Ρατζ. Τον πειράζει άραγε αυτό; Μάλλον, καθόλου.

