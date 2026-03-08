Ζωή έως και 250 έτη; Ιάπωνες επιστήμονες ανακάλυψαν «κουμπί διακοπής» για τη γήρανση των κυττάρων

Έρευνα σε πρώιμο στάδιο από πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας αποκαλύπτει τον μηχανισμό που αντιστρέφει τα χαρακτηριστικά των γερασμένων κυττάρων στο εργαστήριο

Ομάδα Ιαπώνων ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα υποστηρίζει ότι βρήκε έναν μηχανισμό που λειτουργεί ως «κουμπί διακοπής» της γήρανσης. Η θεωρία κάνει λόγο για επιπλέον 250 χρόνια παράταση ζωής.

Η πρωτεΐνη AP2A1

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Cellular Signalling», ταυτοποίησε μια πρωτεΐνη-κλειδί στη διαδικασία της γήρανσης των κυττάρων, την AP2A1. Η πρωτεΐνη αυτή παίζει θεμελιώδη ρόλο στην κυτταρική γήρανση, τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία τα κύτταρα γερνούν, σταματούν να διαιρούνται, μεγαλώνουν σε μέγεθος και γίνονται λιγότερο δραστήρια.

