Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ανακοίνωσε τη σύσταση “Γυναικείας Γραμματείας”

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι μια επέτειος – σύμβολο των αγώνων, των θυσιών και των κατακτήσεων για την ανάδειξη των γυναικείων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και το μήνυμά της παραμένει επίκαιρο και αναγκαίο.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μία μέρα συμβολική. Μία μέρα που τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους. Μία μέρα υπενθύμισης πως η ισότητα είναι ακόμα πολύ μακριά. Μία μέρα όμως που αξίζει να σημειωθεί η κάθε πρόοδος. Όπως αυτή που ανακοίνωσε η ΠΟΕΠΛΣ.

Αναγνωρίζοντας το σύνθετο ρόλο της γυναίκας στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, την οικογένεια και την κοινωνία, η ΠΟΕΠΛΣ καταβάλει συνεχείς προσπάθειες να διατηρηθεί η γυναίκα-Λιμενικός σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα αποφασιστικά όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος δεν είναι αυτά που θα θέλαμε και είναι αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες συμμετέχουν σε αυτά σε μικρότερο βαθμό από ότι στο Κοινοβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, ανακοινώθηκε η σύσταση και λειτουργία Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΕΠΛΣ.

«Σκοποί της “Γραμματείας Γυναικών” θα είναι η προστασία από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεων, η ανάδειξη και επεξεργασία ζητημάτων-προβλημάτων, που απασχολούν τις γυναίκες Λιμενικούς, η ενημέρωση και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή γυναικών στα συνδικαλιστικά δρώμενα. Το συνδικαλιστικό κίνημα των Λιμενικών έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την ΠΟΕΠΛΣ, με τους αγώνες του έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο και συνεχίζει να βάζει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις».