Η Κρίστον Κάμποτ “χτυπήθηκε” από την κοινή γνώμη κι ας μην ήταν μόνη σε αυτή την αγκαλιά - “Πλήρωσα ένα δυσανάλογο τίμημα”

“Δεν ήταν αυτός που πίστευα”, δηλώνει η Κρίστον Κάμποτ για τον Άντι Μπάιρον, περιγράφοντας όσα ακολούθησαν μετά τη viral στιγμή σε συναυλία των coldplay.

Μήνες μετά το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου από συναυλία των Coldplay, η Κρίστιν Κάμποτ επιστρέφει για να δώσει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που σχολιάστηκε και προκάλεσε αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρώην διευθύντρια HR μιλά για πρώτη φορά με σαφήνεια για τη σχέση της με τον Άντι Μπάιρον, τις παρεξηγήσεις που προέκυψαν και την απόφασή της να απομακρυνθεί οριστικά από αυτή την ιστορία, που έμελλε να κάνει και τους δύο παγκοσμίως γνωστούς.

Κρίστον Κάμποτ - Άντι Μπάιρον: Η στιγμή που έγιναν viral

Όλα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay η κάμερα κατέγραψε την Κρίστον Κάμποτ στην αγκαλιά του τότε CEO της εταιρείας όπου εργαζόταν, Άντι Μπάιρον. Το στιγμιότυπο διαδόθηκε ταχύτατα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα social media για την «παράνομη» σχέση τους.

Η Κρίστον Κάμποτ έχει παραδεχτεί, ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρή κριτική, διαδικτυακή πίεση, ακόμη και απειλές, ενώ η υπόθεση επηρέασε καθοριστικά τόσο την καριέρα της όσο και την προσωπική της ζωή. Λίγο καιρό μετά το συμβάν, και οι δύο αποχώρησαν από την εταιρεία τεχνολογίας Astronomer, στην οποία εργάζονταν μέχρι πρότινος. Εκείνη την περίοδο ήταν και οι δύο παντρεμένοι, ωστόσο η Κρίστον Κάμποτ βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαζυγίου και – όπως υποστηρίζει – πίστευε πως ο Άντι Μπάιρον βίωνε μια αντίστοιχη κατάσταση. Αλλά μάλλον όχι.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Η συνέντευξη της Κρίστον Κάμποτ στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Σε συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κρίστον Κάμποτ αποκάλυψε ότι έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Άντι Μπάιρον από το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε, «υπήρξε μεγάλο ζήτημα ειλικρίνειας και ακεραιότητας», τονίζοντας ότι δεν ήταν ο άνθρωπος που της είχε παρουσιάσει.

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι σημαντικά στοιχεία που της είχαν μεταφερθεί δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, επανέλαβε πως την ημέρα της συναυλίας πίστευε ακράδαντα πως εκείνος είχε ήδη χωρίσει από τη σύζυγό του. Η ίδια παραδέχθηκε ακόμα, ότι αντάλλαξαν ένα φιλί εκείνο το βράδυ, διευκρινίζοντας, όμως, ότι δεν υπήρξε σεξουαλική σχέση και ότι ήταν η πρώτη (και μάλλον τελευταία) φορά που ήρθαν πιο κοντά.

Ωστόσο, η Κρίστον Κάμποτ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τόσο εκείνη όσο και ο Άντι Μπάιρον, μετά το περιστατικό. Όπως είπε, η ίδια βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής, με τον κόσμο να σχολιάζει κάθε πτυχή της ζωής της, σε αντίθεση με τον Άντι Μπάιρον, ο οποίος έτυχε πιο ευνοϊκού χειρισμού. Όπως τόνισε, εκείνος είχε τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα πίσω και να επιστρέψει έπειτα στην επαγγελματική διαδρομή του, χωρίς να «αναγκαστεί» να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Από την άλλη, εκείνη ένιωθε ότι έπρεπε διαρκώς να απολογείται για ό,τι συνέβη.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για την κακή απόφαση εκείνης της στιγμής, αλλά πλήρωσα ένα δυσανάλογο τίμημα», σημείωσε, επισημαίνοντας τη διαφορά στον τρόπο που κρίνεται μια γυναίκα σε σχέση με έναν άνδρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Γιατί ακόμα και το 2026 (ή έστω 2025, όταν συνέβη το περιστατικό) για την κοινωνία η γυναίκα είναι «δαχτυλοδεικτούμενη», «υπόλογη» για τις πράξεις της, «ανήθικη». Ο άνδρας υπέπεσε «απλώς» σε ένα σφάλμα και δεν χρειάζεται να απολογηθεί σε κανέναν. Συνεχίζει τη ζωή του κανονικά σαν να μην συνέβη τίποτα.

Κλείνοντας, η Κρίστον Κάμποτ ανέφερε πως από αυτή την εμπειρία κατανόησε πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να ταυτιστεί με μία και μόνο στιγμή του - ειδικά αν καλύπτεται από κάμερες. Για τον λόγο αυτό, επιλέγει να μιλά πλέον ανοιχτά για ό,τι συνέβη, επιδιώκοντας να φωτίσει τη δική της πλευρά και να υπενθυμίσει τη σημασία της ενσυναίσθησης στην εποχή των social media.



