Αυστραλία: Ναυαγούν τα μέτρα κατά της χρήσης των social media από παιδιά - Οι "αόρατες" παγίδες

Δύο στα τρία παιδιά στην Αυστραλία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης - παρά τις απαγορεύσεις που έχουν νομοθετηθεί από την κυβέρνηση.

Η Αυστραλία επιχείρησε να στηρίξει την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών σε μια βασική - και προφανώς σημαντική - υπόθεση: ότι η τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε όλες τις πλατφόρμες, χωρίς να παραβιάζει την ιδιωτικότητα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου, η πραγματικότητα φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στα αισιόδοξα σενάρια που είχαν τεθεί αρχικά στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η έκθεση για τη δοκιμή των σχετικών τεχνολογιών είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η επαλήθευση ηλικίας είναι εφικτή, αποτελεσματική και ασφαλής. Σήμερα όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι η εφαρμογή της είναι προβληματική και μη αξιόπιστη. Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή eSafety, πάνω από τα δύο τρίτα των εφήβων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση, πηγαίνοντας κόντρα στα μέτρα, που πολλοί ήλπιζαν πως θα επαναφέρουν την ισορροπία στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η Αυστραλία απαγόρευσε ναι μεν τα social media, όμως τα μέτρα της δεν έχουν φέρει αποτελέσματα

Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η εκτίμηση ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου. Ωστόσο, όπως είχε επισημανθεί ήδη από την περίοδο των δοκιμών, η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάζει σημαντικά σφάλματα, ειδικά σε παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών – δηλαδή ακριβώς στην ομάδα που υποτίθεται ότι θα αποκλειόταν. Στην πράξη, πολλά παιδιά καταφέρνουν να παρακάμψουν το σύστημα, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά στο όριο των 16 ετών.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνολογία. Έρευνα της eSafety δείχνει ότι το 66% των γονέων των οποίων τα παιδιά παραμένουν ενεργά στα social media, δηλώνουν ότι οι πλατφόρμες δεν ζήτησαν ποτέ επαλήθευση ηλικίας. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν δηλωνόταν ηλικία 14 ή 15 ετών, οι πλατφόρμες δεν απενεργοποιούσαν τον λογαριασμό αλλά ζητούσαν απλώς επιβεβαίωση ή διόρθωση της ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, πολλοί γονείς κατήγγειλαν ότι ακόμη και όταν ανέφεραν λογαριασμούς ανηλίκων, οι εταιρείες δεν προχωρούσαν σε καμία ενέργεια. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή αποδείχθηκε ανεπαρκής να καλύψει όλες τις παγίδες της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων.

Pexels

Την ίδια στιγμή, περίπου οι μισές από τις εταιρείες που υπάγονται στην απαγόρευση βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν τα 49,5 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πότε θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες. Να σημειωθεί βέβαια, πως εάν οι πλατφόρμες πιεστούν μέσω προστίμων, ενδέχεται να προχωρήσουν σε πιο αυστηρές και παρεμβατικές μεθόδους επαλήθευσης, όπως η χρήση επίσημων εγγράφων ταυτότητας για όλους τους χρήστες, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι ανήλικοι που καταφέρνουν να παρακάμψουν τα φίλτρα εμφανίζονται στις πλατφόρμες ως ενήλικες χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται οι βασικές δικλείδες ασφαλείας και οι γονικοί έλεγχοι που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους, αυξάνοντας δυνητικά τους κινδύνους.

Παρά τις δυσκολίες, η αυστραλιανή κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλλει το μέτρο ως επιτυχημένο, επισημαίνοντας ότι έχουν απενεργοποιηθεί περισσότερα από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί και ότι αρκετές χώρες εξετάζουν την υιοθέτηση παρόμοιων πολιτικών. Ωστόσο, η μέχρι τώρα κατάσταση δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης παραμένει αμφίβολη.