Παιδιά που χρησιμοποιούν τα social media για πάνω από τρεις ώρες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άγχος και κατάθλιψη στην εφηβεία

Τι υποστηρίζει νέα μελέτη σχετικά με την χρήση των social media από παιδιά

Είναι ευρέως γνωστό και με διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια πως η χρήση των social media από παιδιά, έχει αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα, και μια νέα μελέτη έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Για την ακρίβεια, παιδιά που χρησιμοποιούν τα social media για πάνω από τρεις ώρες την ημέρα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άγχος και κατάθλιψη στην εφηβεία. Όπως γράφει ο Guardian, oι ειδικοί δήλωσαν πως η επίδραση αυτή πιθανότατα συνδέεται με την έλλειψη ύπνου λόγω χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ, ενώ η κατάθλιψη εμφανίζεται πιο έντονα στα κορίτσια.

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές στο Imperial College London ανέλυσαν δεδομένα από μια μελέτη για τη γνωστική λειτουργία, τους εφήβους και τα κινητά τηλέφωνα, που ξεκίνησε το 2014 και βασίστηκε σε απαντήσεις 2.350 παιδιών από 31 σχολεία σε όλο το Λονδίνο. Οι μαθητές υποβλήθηκαν δύο φορές σε γνωστικά τεστ και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις ψηφιακές συμπεριφορές, την ψυχική υγεία και τον τρόπο ζωής τους: αρχικά όταν ήταν μεταξύ 11 και 12 ετών και ξανά όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Η εν λόγω ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά που περνούσαν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης ως έφηβοι, σε σύγκριση με εκείνα που περνούσαν περίπου 30 λεπτά την ημέρα στο διαδίκτυο. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι όσοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήγαιναν για ύπνο αργότερα και κοιμούνταν λιγότερο συνολικά, ιδιαίτερα τις νύχτες πριν από το σχολείο.

Η καθηγήτρια Mireille Toledano, κύρια ερευνήτρια της μελέτης και πρόεδρος του Mohn Centre for Children’s Health and Wellbeing του Imperial, δήλωσε: «Η ανάλυσή μας δείχνει μια σαφή τάση όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία. Τα παιδιά που χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερη ώρα και μέχρι αργά το βράδυ ενδέχεται να στερούνται τον ύπνο που χρειάζονται για να λειτουργούν σωστά. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που παρατηρούμε μακροχρόνια επίδραση στην ψυχική τους υγεία».

Αν και η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα social media κάτω των 16 ετών, με 4,7 εκατ. λογαριασμοί να απενεργοποιούνται, δεν σημαίνει πως μπορούν να το ακολουθήσουν όλες οι κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, όπως εξηγεί η Toledano, υπάρχει έλλειψη επαρκών στοιχείων για να στηριχθούν προτάσεις για παρόμοια απαγόρευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία.

«Η εικόνα είναι πολύπλοκη και πολυπαραγοντική, και χρειάζεται να κατανοήσουμε καλύτερα τι οδηγεί στις συσχετίσεις που παρατηρούμε. Παρά τις εκκλήσεις για πλήρη απαγόρευση για τους κάτω των 16, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Αντί το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει σε μια αυθαίρετη απαγόρευση, ίσως θα ήταν φρόνιμο να δούμε τι θα συμβεί στην Αυστραλία μέσα στη διάρκεια του έτους και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της απαγόρευσης στην υγεία και την ευημερία των νέων».