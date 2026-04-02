Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ανοίγει το 100ό του εστιατόριο

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ κατακτά ένα σημαντικό ορόσημο το 2026, καθώς ανοίγει το 100ό του εστιατόριο στην οδό Μπίσοπσγκεϊτ 22, το υψηλότερο κτίριο γραφείων στο Λονδίνο. Τα εγκαίνια αποτελούν μέρος ενός μεγάλου έργου που έχει αναλάβει ο τηλεοπτικός σεφ, όπου ανοίγει πέντε εστιατόρια σε ένα κτίριο. Ωστόσο, για κράτηση στο Bread Street Kitchen, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν, επειδή, παρά το γεγονός ότι θα ανοίξει στις 6 Μαΐου, οι περισσότερες θέσεις για Σαββατοκύριακα στις πρώτες εβδομάδες έχουν εξαντληθεί.

Μετά από μήνες αναμονής, κυρίως λόγω της 15μηνης καθυστέρησης και πολλών «αναποδιών» στις κατασκευές, το ντεμπούτο για το νέο εστιατόριο του βραβευμένου με αστέρια Μισελέν Βρετανού σεφ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό. Βέβαια, το συγκεκριμένο μαγαζί έχει τραβήξει περισσότερη προσοχή καθώς το ταξίδι προς το... τριψήφιο κατάστημα αποτυπώθηκε σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Ράμσεϊ για το Netflix.

