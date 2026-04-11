Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη - Η επιστροφή της αποστολής του Artemis II

Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες του Artemis II της NASA. Οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου 11/4 ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Ωρίων, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Τραμπ: «Το επόμενο βήμα θα είναι ο Άρης»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το μήνυμά του για την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Άρτεμη ΙΙ, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

