Youth Pass: Voucher 300 ευρώ για τις καλοκαιρινές διακοπές των νέων

Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για τις διακοπές τους μπορούν να εξασφαλίσουν νέοι άνω των 18 ετών, μέσω του Youth Pass, ανεξάρτητα από την εισοδηματική τους κατάσταση.

Με το ποσό που θα εισπράξουν μπορούν να καλύψουν μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών ή και αεροπορικών εισιτηρίων, τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύηματα, την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής ή ακόμη και μια συναυλία ή θεατρική παράσταση.

Δικαιούχοι του Youth Pass (ανά έτος) είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό 20ό έτος.

