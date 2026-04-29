Μια ευχή για μια ζωή: Ένα μοναδικό διήμερο για τα 30 χρόνια του Make-A-Wish Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ολοκληρώθηκε το επετειακό διήμερο του Make-A-Wish στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δράσης και προσφοράς στην Ελλάδα

Την Κυριακή, 26 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε ο Περίπατος στο κατάμεστο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ευχής, την έναρξη του οποίου σηματοδότησε η Linda Pauling, Ιδρύτρια του παγκόσμιου οργανισμού και μητέρα του πρώτου παιδιού ευχής. Ο περίπατος ξεκίνησε με τον ρυθμό των Quilombo και κορυφώθηκε στο Ξέφωτο με μια χορογραφία της ομάδας της Κατερίνας Ροδίου, όπου πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό Drone Show με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τον φωτισμένο με μηνύματα του οργανισμού Πύργο Πειραιά, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Δήμου Καλλιθέας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε στον μπλε φωτισμένο Θόλο, με τη χορωδία 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, dj set από τον easy 97.2 και live εμφάνιση των Alcatrash.

Περίπατος Make-a-Wish, Πάρκο ΚΠΣΙΝ

Περίπατος Make-a-Wish, Πύργος Πειραιά

Περίπατος Make-a-Wish, Drone Show

Τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση του οργανισμού «30 Χρόνια Ευχαριστώ», μια ιστορική αναδρομή στο έργο και τους ανθρώπους του, με έμφαση στις ιστορίες των παιδιών και τη διαχρονική επίδραση που έχει η εκπλήρωση της ευχής στη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του.

Η έναρξη έγινε από την Κατερίνα και τον Αλέξανδρο, παιδιά ευχής, και στη συνέχεια το λόγο πήρε η Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος, η Gabriela Callini, Ιδρύτρια, η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια και η Φαίη Σκορδά, Πρέσβειρα του Make-A-Wish Ελλάδος, δίνοντας στο δικό τους μήνυμα για τα 30 χρόνια, ενώ η Linda Pauling, Ιδρύτρια και o Luciano Manzo, Πρόεδρος και CEO του Make-A-Wish International, ανέδειξαν τη μεγάλη δύναμη της σύνδεσης με την παγκόσμια κοινότητα. Με τη βοήθεια της Μαρίας Γκαμαλούτσου, Υπεύθυνης του Προγράμματος «Αστέρι της Ευχής» και της Μαρίας Χονδρονάσιου, Υπεύθυνης Επικοινωνίας, γνωρίσαμε τις ιστορίες πίσω από την ευχή της Γεωργίας, του Νικόλα, του Φίλιππου, της Ζωής, της Κατερίνας-Μαρίας, του Ορέστη και του Κωνσταντίνου, ενώ κορυφαία στιγμή ήταν η αναβίωση της ευχής της Σπυριδούλας 10 χρόνια μετά την εκπλήρωσή της, σε ένα χορό με το γιατρό της, Αντιπρόεδρο και Επιστημονικό Σύμβουλο του οργανισμού, Βασίλειο Παπαδάκη.

Ζωή και Φίλιππος, Παιδιά Ευχής Make-a-Wish

Linda Pauling, Ιδρύτρια του παγκόσμιου οργανισμού και μητέρα του πρώτου παιδιού ευχής

Luciano Manzo, Πρόεδρος και CEO του Make-A-Wish International

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκαν οι 30 μεγαλύτεροι ευεργέτες και οι 30 μεγαλύτερες εθελοντικές πρωτοβουλίες στην ιστορία του οργανισμού. Στα δρώμενα συμμετείχε η Σοφία Ανδριανού με την ομάδα της και η βραδιά έκλεισε με το τραγούδι «Κάνε Μια Ευχή» σε ορχηστρική εκτέλεση υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Παπαντωνίου, ενώ στο Φουαγιέ έλαβε χώρα ένα ξεχωριστό live με την Ξένια Γαργάλη.

Η Πρόεδρος του Make-A-Wish, Ελένη Κωνσταντινίδη και ο Κωνσταντίνος, Παιδί Ευχής

Η Κατερίνα Ζαρίφη, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσαν τον παλμό τους στην εκδήλωση, ενώ ο Στέλιος Παρλιάρος και ο Μάρκος Σεφερλής παρευρέθηκαν και τιμήθηκαν ως πρώην πρεσβευτές και παντοτινοί συνοδοιπόροι στο έργο του οργανισμού. Οικογένειες και παιδιά ευχής, εθελοντές, φίλοι, υποστηρικτές και γνωστοί WishMakers έδωσαν το παρών, σε ένα μοίρασμα αγάπης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης.

Το επετειακό αυτό διήμερο δεν αποτέλεσε μόνο έναν σταθμό εορτασμού, αλλά και μια υπενθύμιση ότι με την ίδια αφοσίωση, το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζει το έργο του, με στόχο να φτάσει σε κάθε παιδί που νοσεί, εκπληρώνοντας την πιο βαθιά του επιθυμία και μεταμορφώνοντας τη ζωή του για πάντα. Παράλληλα, συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που δίνει φως στις ζωές των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

