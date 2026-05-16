Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Το PCOS αλλάζει επίσημα όνομα, μετά από 14 χρόνια διεθνών διαβουλεύσεων

Μετά από περισσότερα από 14 χρόνια παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών οργανισμών, γιατρών και ομάδων ασθενών, το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) αποκτά επίσημα νέο όνομα. Η ορμονική διαταραχή, που επηρεάζει περίπου 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως, θα ονομάζεται πλέον Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο (PMOS).

Η αλλαγή ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας στην Πράγα και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, έπειτα από μία μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και ερευνών στις οποίες συμμετείχαν 56 ιατρικές και ασθενειακές οργανώσεις από έξι ηπείρους.

Το PCOS μετονομάζεται σε PMOS, μετά από δεκαετίες

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετονομασία είχε η καθηγήτρια ενδοκρινολογίας Helena Teede, διευθύντρια του Monash Centre for Health Research and Implementation στη Μελβούρνη, η οποία εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι ο όρος «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών» δεν αποτυπώνει τη σύνθετη φύση της πάθησης. Όπως εξήγησε η ίδια κατά την ανακοίνωση της νέας ονομασίας, ο όρος PCOS επικεντρώνεται μόνο σε ένα όργανο και δεν αντικατοπτρίζει το «πολυσυστηματικό βάρος» που βιώνουν οι γυναίκες με τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Η πάθηση είχε ονομαστεί το 1935, όταν οι γιατροί πίστευαν ότι επρόκειτο κυρίως για νόσο των ωοθηκών. Ωστόσο, οι επιστημονικές έρευνες που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες έδειξαν ότι το σύνδρομο προκαλείται από ορμονικές διαταραχές που επηρεάζουν πολλαπλά συστήματα του οργανισμού.

Οι δύο βασικές ορμόνες που σχετίζονται με την πάθηση είναι η ινσουλίνη, η οποία ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται τα σάκχαρα, τα λίπη και τις πρωτεΐνες, καθώς και τα ανδρογόνα, δηλαδή η ομάδα των ορμονών που σχετίζονται με τα ανδρικά χαρακτηριστικά. Η ανισορροπία αυτών των ορμονών μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό, την αναπαραγωγική υγεία, το δέρμα, την ψυχική υγεία, αλλά και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών δεν είναι απλώς μια γυναικολογική πάθηση

Παρόλα αυτά, η ονομασία «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών» συνέχισε να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται κυρίως για μία γυναικολογική πάθηση, γεγονός που – σύμφωνα με ειδικούς και ασθενείς – συνέβαλε σε καθυστερημένες διαγνώσεις και ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. Η Helena Teede τόνισε ότι οι ίδιες οι ασθενείς ήταν εκείνες που ζήτησαν να αλλάξει το όνομα της πάθησης. Όπως ανέφερε, πολλές γυναίκες εξέφραζαν εδώ και χρόνια την ανάγκη για έναν όρο που να περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια όσα βιώνουν.

Συζητήσεις γύρω από πιθανή αλλαγή της ονομασίας υπήρχαν ήδη από το 1995, ενώ το 2012 σχετικό φόρουμ του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ είχε επίσης προτείνει τη μετονομασία της πάθησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως πρωτοφανής, καθώς για πρώτη φορά δόθηκε τόσο ενεργός ρόλος στις ίδιες τις γυναίκες που ζουν με τη διάγνωση. Σύμφωνα με την Helena Teede, στόχος ήταν η νέα ονομασία να μην αποτελεί απόφαση μόνο μιας μικρής ομάδας ειδικών, αλλά να εκφράζει πραγματικά την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και τις ανάγκες των ασθενών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει σε πολλές χώρες τις διαταραχές που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία. Για αυτόν τον λόγο, αποφεύχθηκε η χρήση όρων που θα έδιναν έμφαση αποκλειστικά στη γονιμότητα ή στο αναπαραγωγικό σύστημα. Οι όροι που τελικά επιλέχθηκαν ήταν «πολυενδοκρινικό», «μεταβολικό» και «ωοθηκικό», ώστε η νέα ονομασία να αποτυπώνει τόσο την ορμονική όσο και τη μεταβολική διάσταση της πάθησης.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου ονόματος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028, όταν θα δημοσιευτούν και οι νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της πάθησης.