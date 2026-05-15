Αφγανιστάν: Οι μητρικοί θάνατοι αυξάνονται δραματικά μετά την άνοδο των Ταλιμπάν

Η απαγόρευση της αντισύλληψης, η κατάρρευση των δομών υγείας και η συστηματική καταπίεση των γυναικών οδηγούν σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν.

Η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν βαθαίνει επικίνδυνα, με τις γυναίκες να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν, ότι οι μητρικοί θάνατοι στη χώρα ενδέχεται να αυξηθούν έως και 50% μέσα στη χρονιά, εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, της απαγόρευσης της αντισύλληψης και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται πλέον στις γυναίκες. Και όλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε στο 2026.

Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο τραγική, με χιλιάδες γυναίκες να στερούνται ακόμη και την πιο βασική ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού. Πολλές αναγκάζονται να γεννούν μόνες στο σπίτι χωρίς γιατρό, χωρίς μαία και χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα ή επείγουσα φροντίδα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους. Να σημειωθεί, πως οι επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη συχνά αποδεικνύονται μοιραίες.

Οι Tαλιμπάν απαγορεύουν μεν την αντισύλληψη, αφήνουν δε τις γυναίκες να γεννούν ολομόναχες

Από το 2023, η απαγόρευση της αντισύλληψης εφαρμόζεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας, στερώντας από τις γυναίκες το δικαίωμα να αποφασίζουν για το σώμα και τη ζωή τους. Ούτε στον μεσαίωνα. Παράλληλα, περισσότερα από 440 νοσοκομεία έχουν κλείσει ή περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία τους, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Οι μαρτυρίες από γιατρούς και μαίες αποκαλύπτουν την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι γυναίκες στο Αφγανιστάν. Γυναίκες που υφίστανται αποβολές συχνά αιμορραγούν για ημέρες πριν καταφέρουν να λάβουν βοήθεια, ενώ πολλές εγκυμονούσες φτάνουν στα κέντρα υγείας, όταν πλέον είναι αργά. Οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, καθώς οι απειλές που δέχονται και περιορισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την παροχή φροντίδας στις γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, η φτώχεια και ο υποσιτισμός επιδεινώνουν την υπάρχουσα κρίση. Γιατροί αναφέρουν, ότι μεγάλο ποσοστό εγκύων και θηλαζουσών γυναικών υποφέρει από σοβαρές διατροφικές ελλείψεις, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο επιπλοκών και θανάτων.

Η καταπίεση των γυναικών οδηγεί σε κοινωνική κατάρρευση

Η αύξηση των μητρικών θανάτων δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα υγείας, αλλά το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης κοινωνικής κρίσης. Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν αποκλείονται συστηματικά από την εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ζωή, ενώ στερούνται ακόμη και το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρική βοήθεια. Κοινώς βρίσκονται στο περιθώριο και κάθε επόμενη ημέρα είναι αβέβαιη ακόμα και για την ίδια τη ζωή τους.

Η πολιτική των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη προσπάθεια ελέγχου και υποβάθμισης της γυναικείας παρουσίας στην κοινωνία, αφού αντιμετωπίζεται ως ύπαρξη χωρίς αυτονομία και δικαιώματα. Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν συνεχίζουν να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα και να ζουν συνεχώς υπό συνθήκες φόβου και αποκλεισμού. Και όσο η πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους φέρνοντας παιδιά στον κόσμο.