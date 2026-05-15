«Sub-ghosting»: Γιατί οι Έλληνες δεν καταργούν τις συνδρομές τους

Ένας στους δύο Έλληνες παραδέχεται ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί, με τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες streaming να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Επιπλέον, περίπου το 26% δήλωσε ότι χάνει από 5 έως 15 ευρώ το μήνα για υπηρεσίες που μένουν αναξιοποίητες. Σύμφωνα με τη Revolut, το φαινόμενο ονομάζεται «sub-ghosting» και περιγράφει την τάση των χρηστών να σταματούν να χρησιμοποιούν μία υπηρεσία χωρίς να ακυρώσουν τη συνδρομή, πληρώνοντας ουσιαστικά έναν «φόρο λήθης» για μήνες ή και χρόνια.

Όπως αποκάλυψε έρευνα της Dynata για λογαριασμό της Revolut σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα, το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, με τις συνδρομές να αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του μηνιαίου οικογενειακού προϋπολογισμού.

