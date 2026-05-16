Δίκη Γουάινστιν: Νέα αποτυχία για την ετυμηγορία – Tο δικαστήριο κηρύσσει άκυρη τη δίκη

Για τρίτη φορά, η κατηγορία βιασμού από την Τζέσικα Μαν επανέρχεται σε δίκη χωρίς τελική ετυμηγορία, καθώς οι ένορκοι αδυνατούσαν να να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης κήρυξε για ακόμη μία φορά άκυρη τη διαδικασία στη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν, καθώς το σώμα των ενόρκων δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη ετυμηγορία. Η υπόθεση αφορά κατηγορία βιασμού από την ηθοποιό Τζέσικα Μαν, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Γουάινστιν τη βίασε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το τρίτο δικαστικό αδιέξοδο στη Νέα Υόρκη για την ίδια υπόθεση, με τον 74χρονο πρώην παραγωγό να βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλες καταδίκες σεξουαλικής κακοποίησης. Παρά τις πολλαπλές δίκες, το συγκεκριμένο κατηγορητήριο παραμένει χωρίς τελική απόφαση.

Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ δήλωσε ότι το σώμα των ενόρκων ήταν «ξεκάθαρα σε αδιέξοδο» και δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί η διαδικασία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «χωρίς προοπτική λύσης». Νωρίτερα, οι ένορκοι είχαν ενημερώσει το δικαστήριο ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ετυμηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Associated Press, η σύνθεση των ενόρκων ήταν διχασμένη, με εννέα μέλη να τάσσονται υπέρ της αθώωσης και τρία υπέρ της καταδίκης του Γουάινστιν.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, δήλωσε πως η εισαγγελική ομάδα εξετάζει τα επόμενα νομικά βήματα, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό του προς το δικαστικό σώμα. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει αξιολόγηση της κατάστασης σε συνεργασία με την καταγγέλλουσα Τζέσικα Μαν, αλλά και με βάση τις εκκρεμείς ποινές του κατηγορούμενου σε άλλες υποθέσεις.

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα του Γουάινστιν υποστήριξε ότι η επαναλαμβανόμενη αδυναμία για καταδίκη δείχνει πως η κοινή γνώμη και η προκατάληψη έχουν επηρεάσει υπερβολικά την υπόθεση. Οι δικηγόροι του κάλεσαν τις αρχές να σταματήσουν τις νέες διώξεις και να επικεντρωθούν σε άλλες υποθέσεις εγκληματικότητας.

Η Τζέσικα Μαν, η οποία έχει καταθέσει σε τρεις διαφορετικές δίκες, δήλωσε ότι η αδυναμία έκδοσης απόφασης «δεν αναιρεί την αλήθεια της κατάθεσής της» και πως συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη παρά τη δημόσια πίεση και την προσωπική δοκιμασία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικαστικού ιστορικού για τον Γουάινστιν, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από περισσότερες από 100 γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση. Αν και δεν έχουν οδηγηθεί όλες οι υποθέσεις σε ποινικές καταδίκες, οι εξελίξεις γύρω από τον πρώην μεγιστάνα του Χόλιγουντ αποτέλεσαν καταλυτικό σημείο για την έναρξη του κινήματος #MeToo.

Πριν από την πτώση του, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν ήταν συνιδρυτής της εταιρείας Miramax, η οποία είχε υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Σύμφωνα με το BBC, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα υπάρξει νέα δίκη ή αν η εισαγγελία θα προχωρήσει σε διαφορετική νομική στρατηγική.