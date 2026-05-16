Όλο και λιγότερες οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα – Τα δημογραφικά στοιχεία που προβληματίζουν

Σε δημογραφικό «κατήφορο» η Ελλάδα, καθώς μόλις ένα στα 4 νοικοκυριά έχουν παιδιά.

Λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά (ηλικίας έως 18 ετών) στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας έναν δημογραφικό «κατήφορο» που δεν έχει φρένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το το 2025, από τα 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ, μόνο 47,4 εκατομμύρια (ποσοστό 23,4%) είχαν παιδιά, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι λίγο υψηλότερο (26,2%).

Το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκε στη Σλοβακία (35,4%), την Ιρλανδία (30,8%) και την Κύπρο (28,2%). Στο αντίθετο άκρο βρισκόταν η Φινλανδία (18,2%), η Λιθουανία (18,4%) και η Γερμανία (19,9%).

Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά με παιδιά στην ΕΕ ήταν ζευγάρια με παιδιά (14,7% του συνόλου των νοικοκυριών), μονογονεϊκές οικογένειες (3,0%) και άλλοι τύποι νοικοκυριών με παιδιά (5,6%). Στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα αφορούσε ζευγάρια με παιδιά (18,1%).

