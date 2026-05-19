Ζοχράν Μαμντάνι: 4 πολιτικές που αλλάζουν άμεσα τη Νέα Υόρκη

Το Airbnb, η δημοτική αστυνομία, τα λεωφορεία; Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει πετύχει κάποια εντυπωσιακά πράγματα στη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά αντιδημοφιλείς οι πολιτικοί που διαθέτουν κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες και επιδιώκουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπέρ των απλών πολιτών, συχνά χωρίς να έχουν τα μάτια στραμμένα στο πως θα αντιδράσουν οι χρηματαγορές ανά τον κόσμο. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι μια τέτοια προσωπικότητα, ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος φαίνεται πως αναγνωρίζει την «ανάπτυξη» μιας κοινωνίας, ως κάτι που φέρνει ευημερία στους πολίτες που την απαρτίζουν, όχι ως μια άνοδο δεικτών σε κάποιες καταγραφές οικονομολόγων.

Ο Μαμντάνι λοιπόν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων και «κομμουνιστής», «τρομοκράτης των Τζιαχαντιστών», ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε διάστημα περίπου πέντε μηνών, έχει πετύχει κάποια πράγματα. Καταγράφουμε τα λιγότερο αμερικάνικά, αυτά που απασχολούν κάθε σύγχρονο άνθρωπο που ζει σε μεγαλούπολη, μέσω του σχετικού σκίτσου του σκιτσογράφο του Guardian, First Dog On The Moon.

