LIFE NOW WHAT'S NEW

Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία

JTeam

21 Μαΐου 2026

Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία
Shutterstock
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του jenny.gr στην Google
Η ελληνική σειρά της ΕΡΤ, που αγαπήθηκε από χιλιάδες τηλεθεατές, έκανε «deal» και μπαίνει επίσημα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ιταλικής τηλεόρασης.

Η δραματική σειρά «Παραλία», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ και αγαπήθηκε από χιλιάδες τηλεθεατές θα προβάλλεται και στην Ιταλία, στον ραδοπτηλεοπτικό φορέα RAI.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής ανακοινώθηκε ότι θα προβληθεί ο Α' Κύκλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως η Ιταλία.

Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της «Παραλίας» στη RAI, παρευρέθηκαν η διοίκηση της ΕΡΤ, ανώτατα στελέχη της RAI, οι ηθοποιοί Δημήτρης Μοθωναίος, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτρης Κίτσος και Νικόλας Παπαγιάννης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Foss Productions και της εταιρείας διανομής Beta Film.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
Φόρτωση BOLM...