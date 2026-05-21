Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία
JTeam
21 Μαΐου 2026
Η δραματική σειρά «Παραλία», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ και αγαπήθηκε από χιλιάδες τηλεθεατές θα προβάλλεται και στην Ιταλία, στον ραδοπτηλεοπτικό φορέα RAI.
Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής ανακοινώθηκε ότι θα προβληθεί ο Α' Κύκλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως η Ιταλία.
Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της «Παραλίας» στη RAI, παρευρέθηκαν η διοίκηση της ΕΡΤ, ανώτατα στελέχη της RAI, οι ηθοποιοί Δημήτρης Μοθωναίος, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτρης Κίτσος και Νικόλας Παπαγιάννης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Foss Productions και της εταιρείας διανομής Beta Film.
