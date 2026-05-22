Οι Ταλιμπάν νομιμοποιούν τους παιδικούς γάμους – Νέος νόμος στερεί από τις γυναίκες ακόμα και το δικαίωμα διαζυγίου

Οργή από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το νέο διάταγμα των Ταλιμπάν που μετατρέπει τις γυναίκες στο Αφγανιστάν σε πολίτες χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα.

Σε ακόμα μία «σκοτεινή» εξέλιξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν ανοίγουν και επίσημα πλέον τον δρόμο για τη νομιμοποίηση των παιδικών γάμων, μέσα από νέο νόμο που καθιστά σχεδόν αδύνατο στις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να πάρουν διαζύγιο, χωρίς τη συναίνεση του συζύγου τους. Δεν διάβασες λάθος.

Η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε εδώ και μερικές ημέρες, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη εξαφάνιση των ελευθεριών των γυναικών στη χώρα. Για τους Ταλιμπάν, οι γυναίκες μάλλον δεν είναι τίποτα περισσότερο από «απλές» και «άδειες» παρουσίες, αφού καθημερινά επιβεβαιώνεται πως δεν τους επιτρέπουν να έχουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα για τη ζωή και το σώμα τους.

Ο νέος νόμος των Ταλιμπάν για τους παιδικούς γάμους προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή

Σύμφωνα με ακτιβιστές και νομικούς αναλυτές, ο νέος νόμος περί διαζυγίου αφήνει να εννοηθεί, πως ένα κορίτσι που εξαναγκάστηκε σε γάμο, δεν μπορεί να ζητήσει διαζύγιο εάν ο σύζυγος αρνηθεί να χωρίσουν. Παράλληλα, η νομοθεσία φαίνεται να περιορίζει δραματικά και άλλες δυνατότητες λύσης ενός γάμου, ακόμα και σε περιπτώσεις εγκατάλειψης ή οικονομικής αδιαφορίας από τον άνδρα.

Μέχρι την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, η νομοθεσία στο Αφγανιστάν όριζε ως ελάχιστη ηλικία γάμου για τα κορίτσια τα 16 έτη, ενώ οι γάμοι κάτω των 15 θεωρούνταν παράνομοι. Ωστόσο, το νέο καθεστώς ουσιαστικά κατήργησε κάθε σαφές ηλικιακό όριο, γεγονός που σημαίνε ότι κορίτσια 9 ή 10 ετών μπορούν να θεωρηθούν «έτοιμα» για γάμο. Οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών καταγγέλλουν, ότι εγκλωβίζονται νομικά σε κακοποιητικούς γάμους χωρίς διέξοδο.

Ακτιβιστές επισημαίνουν, πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στα κορίτσια να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μετά την ηλικία των 11 ετών. Ανεπίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν, ότι περίπου το 70% των κοριτσιών που αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση, οδηγήθηκαν σε πρόωρους ή εξαναγκαστικούς γάμους, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν ανήλικες κάτω των 18 ετών. Γυναικείες οργανώσεις στο Αφγανιστάν χαρακτήρισαν τον νέο νόμο «μορφή συστημικής βίας απέναντι στις γυναίκες και τα παιδιά».

Την τραγική πραγματικότητα πίσω από αυτούς τους νόμους αποκαλύπτουν καθημερινά ιστορίες ανήλικων κοριτσιών στο Αφγανιστάν. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ένα 15χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του έπειτα από μήνες άγριας κακοποίησης από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, κάθε φορά που ζητούσε βοήθεια, την πίεζαν να επιστρέψει στον γάμο της. Σε ένα καθεστώς, όπου οι γυναίκες στερούνται ακόμη και το δικαίωμα να φύγουν από έναν βίαιο γάμο, τέτοιες τραγωδίες μοιάζουν πλέον να αντιμετωπίζονται ως «κανονικότητα».

Παρέμβαση του ΟΗΕ: «Οι γυναίκες στερούνται αυτονομία και δικαιοσύνη»

Έντονη ανησυχία εξέφρασε και η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), υπογραμμίζοντας ότι η νέα νομοθεσία αποτελεί ακόμη ένα βήμα διάλυσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Η εκπρόσωπος του οργανισμού, Τζορτζέτ Γκανιόν, δήλωσε πως το νέο νομικό πλαίσιο παγιώνει ένα σύστημα όπου οι γυναίκες στερούνται αυτονομία, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Παρόλα αυτά, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν απέρριψε κάθε κριτική, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να δίνεται σημασία σε όσους «έχουν πρόβλημα με το Ισλάμ και το ισλαμικό σύστημα».

Με πληροφορίες από Guardian

