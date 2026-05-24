Τι συμβαίνει και εντοπίζουμε τόσες αδέσποτες γάτες στις γειτονιές

Οι αδέσποτες γάτες στην Ελλάδα υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Πώς λύνεται το πρόβλημα και ποια είναι τα λάθη που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια.

«Μόνο σε ένα μικρό δρόμο του Νέου Κόσμου βρήκα 19 νεογέννητα γατάκια» μου έλεγε πριν λίγες μέρες φίλος, που φροντίζει, όσο μπορεί, τις γάτες της γειτονιάς του.

Το πρόβλημα που υπάρχει με τα αδέσποτα στην Ελλάδα, είναι κάτι που παραμένει και ο αριθμός γατιών και σκύλων στους δρόμους είναι τεράστιος. Ειδικά τους μήνες τις άνοιξης, ο αριθμός των αδέσποτων ανεβαίνει και από τις αμέτρητες γέννες γατών.

«Ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τώρα τόσα πολλά γατάκια στον δρόμο, είναι γιατί γενικά ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας αναπαραγωγής των γατιών, οπότε δύο μήνες μετά περίπου οι γάτες έχουνε γεννήσει και ένα μήνα μετά τα γατάκια έχουνε αρχίσει να μεγαλώνουνε, γι' αυτό πάντα αυτοί οι μήνες (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) είναι μήνες που έχουμε υπερπληθυσμό μωρών γατιών έξω στον δρόμο. Έτσι έχουμε και πληθώρα γατιών τα οποία κινδυνεύουν και δεχόμαστε κλήσεις για τα περιστατικά αυτά» αναφέρει στο Reader o διασώστης Αλέξης Μαντζώρος και συμπληρώνει ότι «κυρίως είναι μωρά που έχουνε πέσει σε φρεάτια υπονόμων, μωρά που έχουνε μπει σε μηχανές αυτοκινήτων, τέτοια περιστατικά».

Ένα στοιχείο που κάνει εντύπωση, είναι ότι ο μέσος όρος ζωής των γατών που ζουν στον δρόμο είναι 2 με 3 έτη. Υπό κανονικές συνθήκες οι γάτες που διαμένουν σε ασφαλές περιβάλλον ζούνε 14 με 17 έτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr