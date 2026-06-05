Happy Mastercard Day: Η Πέμπτη γίνεται η αγαπημένη σου ημέρα για τις εβδομαδιαίες αγορές σου

Σου έχουμε νέα: Η Mastercard έρχεται για να σου διευκολύνει την εβδομάδα.

Ας είμαστε ειλικρινείς: τα εβδομαδιαία ψώνια στο supermarket δεν είναι και το highlight της εβδομάδας. Είναι όμως από εκείνα τα απαραίτητα “to-dos” που θέλεις να τελειώνεις γρήγορα, έξυπνα και — γιατί όχι — πιο ευχάριστα.

Η λίστα μεγαλώνει, ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει και κάπου ανάμεσα σε δουλειά, υποχρεώσεις και καθημερινό mental load, προσπαθείς απλώς να τα οργανώσεις όλα όσο πιο ομαλά γίνεται.

Και κάπου εδώ, η Mastercard έρχεται για να σου διευκολύνει την εβδομάδα.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, το «Mastercard Day» έρχεται να δώσει μια μικρή αλλαγή στον εβδομαδιαίο ρυθμό: να κάνει την Πέμπτη τη μέρα που οργανώνεις τα ψώνια σου στο supermarket λίγο πιο συνειδητά — και με μια ευκαιρία επιβράβευσης στο τέλος.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κρατήσεις την Πέμπτη στο ημερολόγιό σου, καθώς είναι η μέρα που η Mastercard σε ανταμείβει.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις συνήθειες: είτε κάνεις τις αγορές σου στο φυσικό κατάστημα είτε online στο supermarket της επιλογής σου, η Mastercard κάρτα που έχεις ήδη είναι το «κλειδί».

Κάνοντας αγορές συνολικής αξίας 200€ τις Πέμπτες του μήνα, μπορείς να κερδίσεις 10€ cashback.

Η ενέργεια ισχύει πανελλαδικά για όλες τις κάρτες Mastercard που έχουν εκδοθεί σε όνομα φυσικού προσώπου από ελληνικές τράπεζες, ενώ κάθε κάρτα μπορεί να κερδίσει μία επιβράβευση cashback ανά μήνα.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή: το Mastercard Day ήρθε για να δώσει νέο όνομα στην Πέμπτη και να συνεχίσει να εξελίσσεται, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των αγορών σου με ακόμη περισσότερες κατηγορίες στο μέλλον.

Οπότε η Πέμπτη δεν γίνεται απλώς πιο εύκολη, γίνεται η αγαπημένη σου ημέρα για τα ψώνια της εβδομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο mastercard.com/gr/mastercard-day.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

