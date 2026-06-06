Instagram Plus: Σε εφαρμογή η νέα συνδρομητική υπηρεσία - Τι αλλάζει

Από προηγμένες επιλογές για τα stories και εξατομίκευση του προφίλ μέχρι νέους τρόπους προβολής περιεχομένου, το Instagram επιχειρεί να δημιουργήσει μια premium εμπειρία.

Το Instagram περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η Meta ανακοίνωσε τη διεθνή διάθεση του Instagram Plus, μιας συνδρομητικής υπηρεσίας που φιλοδοξεί να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες που επιθυμούν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στην πλατφόρμα.

Η νέα υπηρεσία είχε δοκιμαστεί αρχικά σε επιλεγμένες αγορές και πλέον επεκτείνεται παγκοσμίως, ακολουθώντας τη συνήθη στρατηγική της Meta να αξιολογεί πρώτα την ανταπόκριση του κοινού πριν προχωρήσει σε ευρεία εφαρμογή νέων λειτουργιών.

Τι είναι το Instagram Plus

Το Instagram Plus αποτελεί ένα premium πακέτο συνδρομής που ξεκλειδώνει μια σειρά από επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στους χρήστες της δωρεάν έκδοσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, η υπηρεσία σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο, περισσότερη εξατομίκευση και νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μέσα στην εφαρμογή.

Μία από τις πιο συζητημένες λειτουργίες αφορά τα stories. Οι συνδρομητές θα μπορούν να βλέπουν πόσες φορές επανήλθαν οι χρήστες για να παρακολουθήσουν ένα story τους. Δεν θα εμφανίζονται τα ονόματα όσων το είδαν ξανά, αλλά μόνο ο συνολικός αριθμός των επαναπροβολών.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών προσαρμοσμένων λιστών κοινού για τα stories, πέρα από τη γνωστή λίστα «στενών φίλων». Έτσι, οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται διαφορετικό περιεχόμενο με διαφορετικές ομάδες ακολούθων.

Περισσότερος έλεγχος στα Stories

Το Instagram Plus δίνει επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας ζωής ενός story. Αντί να εξαφανίζεται μετά από 24 ώρες, θα μπορεί να παραμένει ενεργό έως και 48 ώρες.

Μία ακόμη νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αναζήτηση μέσα στη λίστα των ατόμων που είδαν ένα Story, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμο.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα προεπισκόπησης ενός Story χωρίς να καταγράφεται η προβολή. Ο χρήστης θα μπορεί να κρατά πατημένο το Story κάποιου άλλου για να δει το περιεχόμενο χωρίς το όνομά του να εμφανίζεται στη λίστα θεατών.

Εξατομίκευση προφίλ και νέες επιλογές προβολής

Η νέα συνδρομή περιλαμβάνει και αρκετές αισθητικές αλλαγές. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά εικονίδια εφαρμογής, νέες γραμματοσειρές για το βιογραφικό τους και περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης του προφίλ.

Παράλληλα, θα μπορούν να καρφιτσώνουν έως και έξι δημοσιεύσεις στην κορυφή του προφίλ τους, αντί για τον περιορισμένο αριθμό που ισχύει σήμερα.

Μια ακόμη σημαντική δυνατότητα αφορά τη δημοσίευση περιεχομένου απευθείας στο προφίλ ή στα Highlights χωρίς αυτό να εμφανίζεται απαραίτητα στην αρχική ροή των ακολούθων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του περιεχομένου.

Νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης

Για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, το Instagram Plus προσφέρει ένα εβδομαδιαίο «Spotlight», το οποίο προωθεί ένα story στην κορυφή της λίστας προβολής των ακολούθων.

Παράλληλα, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα αποστολής κινούμενων «superlikes», μια λειτουργία που θυμίζει αντίστοιχα μοντέλα αλληλεπίδρασης που έχουν υιοθετήσει άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Πόσο κοστίζει

Η τιμή της συνδρομής διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Στο Μεξικό έχει αναφερθεί ότι κοστίζει περίπου 2 δολάρια τον μήνα, ενώ στις Φιλιππίνες λίγο περισσότερο από 1 δολάριο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνδρομή διαμορφώνεται στα 3,99 δολάρια μηνιαίως, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κοστίζει 3,50 λίρες. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τιμή ανέρχεται στα 3,99 ευρώ τον μήνα, καθιστώντας την ευρωπαϊκή αγορά μία από τις ακριβότερες για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η Meta διευκρινίζει ότι το Instagram Plus είναι διαφορετικό από το Meta Verified. Το δεύτερο απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες, ενώ το Instagram Plus στοχεύει στον μέσο χρήστη που επιθυμεί πρόσθετες λειτουργίες στην καθημερινή του εμπειρία.