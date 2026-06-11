Σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις τιμών στο ράφι

Αντίστροφα μετρά, όπως όλα δείχνουν, ο χρόνος για νέες μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με το υπουργείο Ανάπτυξης να επιταχύνει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται εκ νέου, ενισχύοντας την αβεβαιότητα, το υπουργείο Ανάπτυξης εντατικοποιεί το πλαίσιο δράσης του κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να «στενάζουν» υπό το βάρος της ακρίβειας.

Μπαράζ συναντήσεων με το βλέμμα στο ράφι

Ήδη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε χθες συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ μια μέρα νωρίτερα πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Κατά τις πληροφορίες, στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.

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