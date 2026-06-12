Gen Z: Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον κυρίαρχη προτεραιότητα, έπονται μισθός και παροχές

Η Gen Z δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο και στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα

Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν εργοδότη που προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει ικανοποίηση από την εργασία, ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Η Gen Z δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο (37%) και στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση (36%) σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα, ενώ αποδίδει μικρότερη σημασία στην κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη σε σχέση με τους Millennials και τη Gen X (25% έναντι περίπου 29%).

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