Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

Ο γαλλικός οίκος απέκτησε στρατηγικό πλεονέκτημα για την «κορυφή» στον κόσμο της μόδας. Ο ρόλος του Τζόναθαν Άντερσον.

Σε μια μεγάλη επιτυχία την Christian Dior, τόσο η Τέιλορ Σουίφτ όσο και ο Tράβις Κέλσι φόρεσαν ρούχα με σχέδια υψηλής ραπτικής του δημιουργικού διευθυντή Τζόναθαν Άντερσον στον γάμο τους στη Νέα Υόρκη, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το ιβέντ της δεκαετίας, δίνοντας στον γαλλικό οίκο ένα πλεονέκτημα στην αντιπαλότητά του με την Chanel για την «κορυφή» στον κόσμο της μόδας.

Ενώ δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί φωτογραφίες από την αυστηρά ελεγχόμενη γαμήλια τελετή στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, ο σχεδιασμός του νυφικού της ποπ τραγουδίστριας- αναμφίβολα η μεγαλύτερη παραγγελία νύφης της δεκαετίας - είναι μια μεγάλη νίκη για τον 41χρονο Άντερσον, ο οποίος αφήσει στη στάμπα του μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής του γαλλικού οίκου πολυτελείας.

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