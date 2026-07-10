Ellinikon Sports Park: «Ανοίγει» στις 20 Ιουλίου, πώς θα είναι οι εγκαταστάσεις

Κέρδισε το «στοίχημα» η Lamda

Το «στοίχημα» της έγκαιρης παράδοσης του sports center εντός της έκτασης του Ελληνικό «κερδίζουν» Lamda Development και ο φορέας ανάπτυξης του έργου «The Ellinikon». Σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 20 Ιουλίου, ανοίγει για το κοινό η πρώτη φάση του The Ellinikon Sports Park, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της ανάπλασης του Ελληνικού, όπως πρόσφατα είχε προαναγγείλει το insider.gr.

Κόστος από 80 - 100 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, παράδοση των πρώτων έργων μέσα στο καλοκαίρι και επίσημα εγκαίνια το Σεπτέμβριο, εκτιμώμενη επισκεψιμότητα περί τις 300.000 έως το τέλος αυτής της χρονιάς και περί το 1 εκατομμύριο το 2027 και ένα έργο σε 287 στρέμματα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κέντρο αθλητισμού και ευζωίας για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελούν κάποια χαρακτηριστικά της εν λόγω επένδυσης.

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