Οδεύει η ανθρωπότητα προς την καταστροφή; To Earth's Black Box θα είναι εκεί για να το καταγράψει

Ένα θωρακισμένο κουτί στη μέση του πουθενά με δεδομένα για την κλιματική αλλαγή για την ανθρωπότητα του μέλλοντος;

Σύντομα μια επιβλητική ατσάλινη κατασκευή θα τοποθετηθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στη δύσβατη δυτική ακτή της Τασμανίας. Ο σκοπός της μοιάζει αρκετά δυστοπικός: να καταγράψει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή.

Το ατσάλινο κουτί που μοιάζει με έναν μονόλιθο ακουμπησμένο στη μέση του πουθενά είναι γνωστό ως «Earth’s Black Box» (Το Μαύρο Κουτί της Γης) και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

Η κατασκευή

To Earth's Black Box έχει περίπου το μέγεθος ενός αστικού λεωφορείου και είναι φτιαγμένο από ατσάλι πάχους 7,5 εκατοστών. Θα περιβάλλεται από τσιμεντένια πάνελ για να προστατευτεί και θα καλύπτεται από μια εξαιρετικά ανθεκτική γυάλινη οροφή, κάτω από την οποία θα βρίσκονται ηλιακά πάνελ ώστε να τροφοδοτούν με ενέργεια ό,τι βρίσκεται στο εσωτερικό του.

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