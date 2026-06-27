Η ψευδαίσθηση της αποδοτικότητας: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την εργασία

Αυτό που ονομάζαμε «παραγωγικότητα» ίσως είναι απλώς… εγκεφαλική εξάντληση. Νέα μελέτη προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη

Μια νέα, ανησυχητική οπτική για την έννοια της παραγωγικότητας αναδύεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ολοένα και περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό που σήμερα εκλαμβάνεται ως «αποδοτικότητα» ενδέχεται να αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια μορφή βαθιάς γνωστικής εξάντλησης.

Σε νέα δημοσίευση του Psychology Today περιγράφεται ένα νέο εργασιακό φαινόμενο: η συνεχής εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινης κρίσης και επιτήρησης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να επιβαρύνει σημαντικά τις γνωστικές λειτουργίες.

Όπως επισημαίνεται, η είσοδος της ΑΙ στην καθημερινή εργασία δεν μείωσε τον φόρτο, αλλά τον αναδιαμόρφωσε. Οι εργαζόμενοι δεν εκτελούν πλέον μόνο καθήκοντα· καλούνται ταυτόχρονα να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να διορθώνουν τις προτάσεις των συστημάτων AI. Αυτό δημιουργεί ένα διαρκές «πήγαινε-έλα» της προσοχής — το λεγόμενο context switching — το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς, εξαντλεί τους γνωστικούς πόρους.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα αυξημένη παραγωγικότητα, αλλά αυτό που περιγράφεται ως «γνωστική κόπωση μεταμφιεσμένη σε αποτελεσματικότητα». Ο εγκέφαλος καλείται να λειτουργεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα: να παράγει, να ελέγχει και να αποφασίζει, χωρίς επαρκή χρόνο επεξεργασίας ή ανάπαυσης.

Η «σιωπηλή εξάντληση» της εποχής της AI

Πρόσφατες έρευνες στον χώρο της οργανωσιακής ψυχολογίας δείχνουν ότι η συνεχής εποπτεία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με αυξημένη πνευματική κόπωση, μεγαλύτερη πληροφοριακή υπερφόρτωση και υψηλότερα επίπεδα ψυχικής πίεσης — ακόμη και σε σύγκριση με περιπτώσεις πλήρους ανάθεσης εργασιών σε AI.

Η διαρκής εναλλαγή «κατάστασης» του εγκεφάλου — από τη στρατηγική σκέψη στον τεχνικό έλεγχο και αντίστροφα — καταναλώνει σημαντικούς γνωστικούς πόρους και σχετίζεται με αυξημένη έκκριση ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες δεξιότητες, όπως η κρίση, η αναγνώριση προτύπων και η λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον προμετωπιαίο φλοιό, την περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον σχεδιασμό και τη στρατηγική σκέψη. Νευροεπιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η παρατεταμένη πίεση μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητά του, οδηγώντας σε δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη καθαρότητα σκέψης.

Το παράδοξο της παραγωγικότητας

Παρά την υπόσχεση της τεχνολογίας για ενίσχυση της αποδοτικότητας, αναδεικνύεται ένα παράδοξο: όσο αυξάνεται ο αριθμός των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται, τόσο ενισχύεται ο κίνδυνος γνωστικής υπερφόρτωσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η απόδοση φαίνεται να κορυφώνεται όταν χρησιμοποιούνται έως τρία εργαλεία AI, ενώ πέρα από αυτό το όριο παρουσιάζει αισθητή μείωση.

Το φαινόμενο συνδέεται και με τον φόβο της «τεχνολογικής απαξίωσης» — την ανησυχία ότι όποιος δεν προσαρμοστεί θα μείνει πίσω. Ωστόσο, αυτή η πίεση φαίνεται να εντείνει το πρόβλημα που επιχειρεί να αποτρέψει: την υπερκόπωση και την υποβάθμιση της ποιότητας των αποφάσεων.

Επιπτώσεις σε οργανισμούς

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο ατομικό επίπεδο. Επιχειρήσεις που προχωρούν σε εκτεταμένη υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να έχουν προετοιμάσει επαρκώς τους ανθρώπινους μηχανισμούς τους καταγράφουν αυξημένα ποσοστά λαθών και ενδείξεις κόπωσης στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει δυσπιστία απέναντι στις οργανωτικές αλλαγές που σχετίζονται με την AI, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το εργασιακό κλίμα. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πολλές αποτυχίες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών δεν οφείλονται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στην αδυναμία των οργανισμών να προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις ανθρώπινες διαδικασίες τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται αναγκαίος ένας επαναπροσδιορισμός της έννοιας της εργασίας και της παραγωγικότητας. Αντί για συνεχή επιτάχυνση, προτείνεται η ενίσχυση της καθαρής σκέψης, της στρατηγικής κρίσης και της ικανότητας αποστασιοποίησης από τον διαρκή ψηφιακό θόρυβο.

Η ουσία δεν βρίσκεται πλέον στο πόσα μπορεί να κάνει κάποιος γρήγορα, αλλά στο πόσο καθαρά μπορεί να σκέφτεται πριν αποφασίσει. Και αυτή η καθαρότητα απαιτεί κάτι που στην εποχή της υπερσύνδεσης μοιάζει σχεδόν ριζοσπαστικό: χρόνο χωρίς συνεχή διέγερση.