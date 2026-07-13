Αύξηση πωλήσεων και «αστραφτερά» κέρδη για τη Swarovski στην Ελλάδα

Μάλιστα, η πορεία αυτή καταγράφηκε σε ένα οικονομικό περιβάλλον που εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις και επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Θετική ήταν η πορεία της Σβαρόβσκι Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E. το 2025, καθώς η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία κρυστάλλων και συναφών προϊόντων και έχει συνδέσει το όνομά της με την πολυτέλεια, εμφάνισε αύξηση 4% στον κύκλο εργασιών της και άνοδο 5,1% στην καθαρή της κερδοφορία.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, στη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή της εμπορικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της.

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