Πόσα αξίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ - Πέντε πράγματα που δεν ήξερες

Τα κιλά που ζυγίζει το τρόπαιο. Από τι υλικά είναι φτιαγμένο. Τι απεικονίζει το σχέδιο. Ποιος το δημιούργησε. Πώς λέγονταν πριν. Πόσα θα «έπιανε» σε δημοπρασία

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που βρίσκεται στα χέρια των Ισπανών μετά από την νίκη με 1-0 έναντι της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ, είναι κάτι περισσότερο από απλή ποδοσφαιρική δόξα: είναι επίσης ένα από τα πιο πολύτιμα και exclusive αθλητικά αντικείμενα στον πλανήτη. Mάλιστα, η πραγματική του αξία θα μπορούσε να εκπλήξει πολλούς, με τη FIFA να δίνει παράλληλα πέντε ενδιαφέροντα γεγονότα.

Ομολογουμένως, η κούπα του Μουντιάλ είναι ο ύψιστος στόχος και το πιο τρελό όνειρο όλων των ποδοσφαιριστών. Κάθε τέσσερα χρόνια, εκατ. φίλαθλοι παρακολουθούν μία εθνική να σηκώνει το χρυσό τρόπαιο που συμβολίζει την απόλυτη κορυφή στο πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Αλλά πίσω από αυτή την εμβληματική εικόνα κρύβεται ένα ερώτημα που επανέρχεται συνεχώς: πόσο αξίζει στην πραγματικότητα το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

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